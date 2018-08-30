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政治

狠打臉！邱議瑩出訪波蘭「拚外交」　他：波蘭和台沒邦交

編輯中心／綜合報導2018/08/30 21:25
▲邱議瑩稱出訪波蘭「拚外交」，謝寒冰打臉：「波蘭和台沒邦交」。（圖／NOWnews）
▲邱議瑩稱出訪波蘭「拚外交」，謝寒冰打臉：「波蘭和台沒邦交」。（圖／NOWnews）

 2009 年八八風災，當時行政院秘書長薛香川在父親節陪岳父吃了 1 小時的飯，最後因此丟官，民進黨立委邱議瑩痛批「你還有心情吃大餐，拜託，水災耶！」此次 823 水災重創南台灣，邱議瑩卻出訪波蘭，今（ 30 ）日還在臉書寫道「救災工作如火如荼，外交上的防災跟救災同樣重要」，反遭名嘴謝寒冰打臉「波蘭和我們沒有外交關係」，譏諷邱議瑩「真是睜眼說瞎話的武林奇葩啊！」


▲立法院副院長蔡其昌率領8位立委27日抵達波蘭，會晤了波蘭國會參議院副議長別朗(Bielan)、友台小組主席倪秀斯基(Stefan Niesiołowski)及波蘭的財經部會部次長等要員。（圖／邱議瑩辦公室提供）

針對水災期間出訪波蘭，邱議瑩表示，對各方指教虛心接受，西南氣流造成的雨量已經夠多了，政治口水不必再多，強調「台灣的防災措施很重要、救災工作如火如荼，外交上的防災跟救災同樣重要」，面對中國大陸蠻橫的打壓與恫嚇，身為國會一員，自己責無旁貸。

對此，謝寒冰稍早在臉書發文狠酸，人在波蘭的邱議瑩委員果然心繫台灣，吃喝玩樂之餘不忘怒嗆網民「我是在外交救災ㄟ！」原來波蘭出現外交危機，可能和台灣斷交，因此大批民進黨委員緊急趕去挽回頹勢，隨後立刻打臉「咦！波蘭和我們好像沒有外交關係ㄟ…」

貼文一出，網友紛紛留言「國內淹大水，諸立委跑去國外，還要全民埋單，不會心虛愧對人民嗎？」「波蘭什麼時候和我們有邦交了，見鬼了，當台灣百姓是白痴哦」、「趕快叫她做外交部長，不會變成斷交部長」、「武林奇葩→政壇奇葩」、「她是想說：她只要去玩玩它個幾天，波蘭就會跟台灣國建交了」、「七月到，鬼話連篇」。

關鍵字邱議瑩謝寒冰波蘭823水災邦交國外交淹水
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