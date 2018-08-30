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政治

為救溺水愛女　前國民黨發言人楊偉中驚傳溺斃

編輯中心／綜合報導2018/08/30 23:55
▲前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中(中)驚傳溺斃，一家 3 口的合照成為追憶。（圖／翻攝自楊偉中臉書）
▲前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中(中)驚傳溺斃，一家 3 口的合照成為追憶。（圖／翻攝自楊偉中臉書）

前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中驚傳和家人前往紐西蘭庫克群島旅遊時，疑似為救溺水的女兒，不幸溺斃，享年 47 歲。

外交部 30 日下午接獲通報，指出有國人在庫克群島溺斃，經駐紐西蘭代表處與家屬聯繫後，證實死者就是楊偉中。據悉意外發生在當地時間 30 日下午 5 時左右（台灣時間上午 11 時）， 楊偉中疑似為了救泛舟落水的女兒，不幸溺斃。

楊偉中的妻子是耐斯集團副總經理陳鏡堯之女陳以真，曾是前年代新聞主播，並曾擔任青輔會主委， 2014 年代表國民黨參選嘉義市長。據了解，目前陳以真已帶著女兒和楊偉中的遺體前往庫克群島首府拉羅湯加，預計在當地停留，尚未確定何時回紐西蘭。

楊偉中近日在臉書發文分享度假心情， 29 日才表示人在艾圖塔基島（Aitutaki)，網路不順、沒有電話，「要在這個南太平洋的小島和潟湖，渡過四天讀書、划船、睡覺、擺爛的生活」，不料隔日卻傳出憾事，讓外界震驚不已。


▲楊偉中近日常在臉書 po 文分享度假心情。（圖／翻攝自楊偉中臉書 , 2018.08.30）


▲楊偉中溺斃的消息震驚外界，網友們紛紛到他臉書留言哀悼。（圖／翻攝自楊偉中臉書 , 2018.08.30）

關鍵字楊偉中庫克群島溺斃
楊偉中為救女　驚傳在庫克群島溺斃邱議瑩飛波蘭　韓：我去她選區勘災

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