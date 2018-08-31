NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈高薪打工成學生首選　家教數學居冠小美國機票388元　直飛加州2萬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

電子紙取代鍵盤 聯想推出全球首台雙螢幕筆電

鉅亨網2018/08/31 15:16
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

聯想 (Lenovo) (0992-HK) 週四在德國柏林舉行的 IFA 消費電子展上，推出了 Yoga Book C930 Win10 筆電，這款筆電最大的特色，是用電子紙螢幕取代了實體鍵盤，也使它成為全球首台配備 2 個螢幕的筆記型電腦。

Yoga Book C930 配備的電子紙螢幕，在輸入時會有震動回饋，也可以做為書寫板，支援手寫筆，售價為 999 歐元 (1164 美元)，預定 9 月底在歐洲、中東及亞洲上市。

這台筆電的主螢幕為 10.8 吋 LCD IPS 觸控面板，輸入裝置為 10.8 吋 E Ink 螢幕，搭配第七代 Intel 處理器及 Intel HD Graphics 615 顯示卡、4GB RAM 及最高 256GB SSD。

過去幾年 PC 和筆電銷售下滑之後，市場有所反彈，也幫助了聯想的業績。根據 IDC 數據，這家中國科技巨頭在 2018 年第 2 季的個人電腦出貨量，較去年同期成長 11%，來自個人電腦的營收年增 19.8%，聯想的 Yoga Book 系列也幫助公司搶下不少市占率。

網路圖片來源: Leveno
網路圖片來源: Lenovo

聯想個人電腦市占近期重返全球首位，不過公司一直希望透過對物聯網 (IOT) 的投資，讓核心業務收入多元化。

除了最新筆電之外，聯想在 IFA 也推出一系列智慧家居產品，包括聯網插座、相機和燈泡，這些產品還能兼容亞馬遜 Alexa 和 Google 智能助理，預定 11 月起在美國發售。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afp聯想筆電headline
基本工資上揚 摩斯漢堡上半...〈財報〉歌禮上市後首份財報...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan