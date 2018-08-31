電子紙取代鍵盤 聯想推出全球首台雙螢幕筆電

聯想 (Lenovo) (0992-HK) 週四在德國柏林舉行的 IFA 消費電子展上，推出了 Yoga Book C930 Win10 筆電，這款筆電最大的特色，是用電子紙螢幕取代了實體鍵盤，也使它成為全球首台配備 2 個螢幕的筆記型電腦。

Yoga Book C930 配備的電子紙螢幕，在輸入時會有震動回饋，也可以做為書寫板，支援手寫筆，售價為 999 歐元 (1164 美元)，預定 9 月底在歐洲、中東及亞洲上市。

這台筆電的主螢幕為 10.8 吋 LCD IPS 觸控面板，輸入裝置為 10.8 吋 E Ink 螢幕，搭配第七代 Intel 處理器及 Intel HD Graphics 615 顯示卡、4GB RAM 及最高 256GB SSD。