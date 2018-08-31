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8年級生合資創業　 小麵担主打家傳銅板美食

記者金武鳳／台中報導2018/08/31 17:39
▲3名8年級生合資創業開小麵担，要將家傳半世紀銅板美食拓展出去（圖／金武鳳攝 , 2018. 8.31)
▲3名8年級生合資創業開小麵担，要將家傳半世紀銅板美食拓展出去（圖／金武鳳攝 , 2018. 8.31)

開賣才滿月的小麵担，是3名年輕人合資創立；掌杓的雖然年紀輕，賣的招牌肉羹與餛飩麵等，可都是店長許富凱家傳近半世紀美食。許富凱家裡，從阿公開始就在台北和太平開小吃店，一味肉羹打遍天下無敵手。這次許富凱和弟弟許富傑、好友蔡德倫創業的小麵担，主打肉羹和餛飩，就有拓展版圖，分享家傳美食用意。


▲小麵担店長許富凱，最推崇的招牌菜是鮮蝦羹和肉羹，料好味美，有人一次打包十碗要吃到飽。（圖／金武鳳攝 , 2018.8.31)

小麵担位於台中市黎明路車水屋貨櫃市集內，市集網羅有水果吧、燒烤、港式燒鴨和小麵担等小吃名店，很集市。小麵担以貨櫃屋當店面兼廚房，棧木修築的用餐區裝潢的五顏六色，入夜燈光輝煌，遠遠就能吸引往來人車，已成了熱門宵夜場。


▲招牌餛飩口味多元，可以做餛飩湯，也可以當抄手加紅油乾吃（圖／金武鳳攝 , 2018.8.31)

許富凱與合伙人都是8年級生，白天另有工作，加上貨櫃屋白天較熱，所以小麵担只做晚上及宵夜，營業時間自晚上6點上市，凌晨2點打烊。年輕人日以繼夜工作不累嗎？擁有一手好廚藝的蔡德倫說，有興趣就不累，何況要趁年輕多打拼。


▲小麵担主打肉羹和鮮蝦羹，搭配飯或麵吃都很「適配」，滷味口味多。（圖／金武鳳攝 , 2018.8.31)

80年次的蔡德倫，唸國小就是小童工，在餐飲業幫忙端盤子、洗碗打工。一路走來，耳濡目染，邊做邊學，服兵役前就練就一手好廚藝，能獨當一面。目前白天在餐廳當採購，華燈初上，就在小麵担掌杓，和蔡家兄弟合力為自己事業打拼。


▲以瘦肉為主慢火細熬的肉燥，吃來不會油滋滋，粉領妹妹稱讚「吃了沒負擔」（圖／金武鳳攝 , 2018.8.31)

小麵担傳承許家老店口味，招牌肉羹和鮮蝦羹有獨道好滋味。許富凱說，肉羹是採用後腿豬肉，特別的是，外層再包覆一層旗魚漿，以浮水方式烹調，入口鮮甜軟嫩，湯頭帶有南部微甜風味。品嚐時淋上烏醋，滋味超級棒，附近商旅及卡拉ok店客人，總聞香上門，最愛肉燥飯配肉羹湯。


▲招牌肉羹是以後腿外裹旗魚漿浮水烹調，口感鮮甜軟嫩。（圖／金武鳳攝 , 2018. 8.31)

提起小麵担的肉燥飯，與一般小吃店肉燥不同。小麵担的肉燥，以豬皮爆香出油後，熱炒肉絲再慢燉入味。所以淋在白飯上的肉燥，香氣撲鼻，肉質偏瘦，不會油滋滋，最獲粉領妹妹青睞，讚說「好吃，沒負擔」。

小麵担的餛飩也是一絕，堅持當天現宰溫體豬後腿肉，調配祖傳秘方，反覆搓合平均打散做成的肉餡，現包後，馬上送入冰庫急速冷凍，確保鎖住肉香味。許富凱說，這樣煮起來的肉味，鮮甜又可口。湯頭則每天用豬大骨熬煮，不加任何人工調味料，很有健康概念。


▲小麵担位於黎明路旁的車水屋貨櫃市集，以貨櫃當店面，裝潢很和風（圖／金武鳳攝 , 2018.8.31)

小麵担開幕滿月，因為物美價廉，擁有不少忠實客。許富凱說，小麵担是名副其實銅板美食，即使最高價的鮮蝦羹和肉羹飯、麵，一碗只要60元，加一顆滷蛋和燙青菜，一餐豐足又營養美味，要價100元，人人吃得起。

 

店址：台中市西屯區黎明路三段13號（車水屋貨櫃市集）

電話：0958-189293

 

關鍵字小麵担銅板美食肉羹餛飩車水屋貨櫃
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