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影／鄺麗貞登記參選縣長　國民黨氣壞了

記者鄭志宏 ／台東報導2018/08/31 17:47

九合一大選縣長選舉登記今天最後一天，前台東縣長鄺麗貞委託他人完成登記，為台東縣長選戰投下一顆令人錯愕的震憾彈。今天下午國民黨台東縣黨部主委吳秀華、台東縣長黃健庭、國民黨提名台東縣長參選人饒慶鈴，共同召開記者會，除譴責鄺麗貞違法參選外，吳秀華也再次聲明全力支持饒慶鈴。

對於鄺麗貞下午突如其來的舉動，讓國民黨團相當震驚，吳秀華提出2點聲明，第一點，吳秀華及哥哥吳俊立絕對全力支持饒慶鈴參選台東縣長；第二點，鄺麗貞違反黨紀自行參選，將依黨紀辦理。

吳俊立是國民黨提名人饒慶鈴的後援會會長，原本今天下午已經抵達高雄參加聚會，聽聞鄺麗貞參選一事，立刻取消行程返回台東，黃健庭透過電話得知吳俊立相當氣憤，要吳保重身體。

因鄺麗貞的前夫吳俊立是國民黨參選人饒慶鈴後援會會長，主掌輔選重責；吳俊立的妹妹吳秀華則是國民黨台東縣黨部主委，主掌選戰兵符。此時發生鄺麗貞投入縣長選戰，引起台東政壇震撼，選情將有不小的影響。

下午陪同副總統程建仁行程的民進黨提名台東縣長參選人劉櫂豪表示，歡迎更多人前來參選。而饒慶鈴表示，鄺的參選不會影響選情，但破壞了黨的團結與和諧，希望鄺盡快出面說明。

鄺麗貞參選消息一傳開，記者撥鄺手機均未接通，不過鄺麗貞的母親在電話中表示「之前有聽到鄺麗貞談起參選一事，舉雙手贊成，尊重年輕人想法」。

由於縣長選舉登記今天最後一天，鄺麗貞委由他人代為登記，台東縣選委會已表示，已經完成登記，登記有效。


▲前台東縣長鄺麗貞今天下午委由他人登記參選本屆縣長，引起國民黨震怒。（圖／民眾提供）


▲鄺麗貞登記參選後，吳秀華手機不斷有人打來，似乎面臨到國民黨內部指責與壓力。（圖／記者鄭志宏攝）

關鍵字九合一大選鄺麗貞吳俊立吳秀華饒慶鈴黃健庭
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