年薪400萬還不滿足　台積電副理為跳槽盗取文件遭起訴

在台積電任職10年的周姓工程師，在升上技術副理後想夾帶光環跳槽，與上海華力微公司面試部長級職缺。周某在面試完隔天，就陸續列印16奈米、10奈米製程機密文件，但在提出離職要求時，被台積電清查出列印紀錄，最後通知檢方，檢方也將周某起訴。
該名周姓工程師，負責過台積電20奈米、10奈米、5奈米相關製程，2016年剛升上技術副理，並負責5奈米金屬薄膜填洞製程。之後周某與上海華力微公司面試，對方並提出部長職缺，周某為爭取這項職務，面試隔天起開始在台積電公司裡竊取資料。
他將16奈米前段、中段製程流程步驟的8張機密，並10奈米製程內容列印下來，等對方開出薪資待遇後，又再印下20奈米檔案。2017年，周向台積電提出離職，台積電在清查他的列印紀錄時發現異常，先派員取回文件，再通知檢方，最後檢方以背信罪、商業秘密法罪將周某起訴。
台積電發言窗口指出，公司對異常的員工行為都會有警覺，該名員工在離職前有異常行為，台積電於是進行深入檢查，並發現不法。
據了解，台積電技術副理的年薪約為400萬元，大陸同業部長級年薪則為600萬元起跳。此外，由於台積電禁止員工攜帶智慧型手機進入辦公室，公司甚至設有金屬探測器，因此周某才會利用列印文件方式，將機密帶出場，但卻因此留下證據。