年薪400萬還不滿足　台積電副理為跳槽盗取文件遭起訴

在台積電任職10年的周姓工程師，在升上技術副理後想夾帶光環跳槽，與上海華力微公司面試部長級職缺。周某在面試完隔天，就陸續列印16奈米、10奈米製程機密文件，但在提出離職要求時，被台積電清查出列印紀錄，最後通知檢方，檢方也將周某起訴。

該名周姓工程師，負責過台積電20奈米、10奈米、5奈米相關製程，2016年剛升上技術副理，並負責5奈米金屬薄膜填洞製程。之後周某與上海華力微公司面試，對方並提出部長職缺，周某為爭取這項職務，面試隔天起開始在台積電公司裡竊取資料。