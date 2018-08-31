樂高告山寨 中國樂拼積木判賠數千萬

（中央社記者陳家倫上海31日電）樂高積木面臨境外業者以仿冒、山寨的手法不當競爭後，近年來分別在中國、南韓等地向山寨業者提告並取得勝訴。其中，由中國廠商出品的「樂拼」積木，更被判賠人民幣1500萬元。

中國廠商出品的樂拼積木，由於其模型、塑料、款式與樂高幾乎一模一樣，一直在山寨界享有盛名，被網民暱稱為「樂高的弟弟」。樂高公司2016年為此將樂拼告上法院，終審判賠人民幣1500萬元（新台幣約6825萬元）。

樂拼（LEPIN）在官網宣稱，生產樂拼的汕頭市澄海區龍軍玩具廠，始終堅持以市場為導向結合市場需求定位，運用積木的文化內涵和益智功能，創造出多款深受市場認可的積木產品，為各年齡段的積木愛好者打造了一個樂趣無限的積木王國。