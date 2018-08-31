樂高告山寨 中國樂拼積木判賠數千萬

（中央社記者陳家倫上海31日電）樂高積木面臨境外業者以仿冒、山寨的手法不當競爭後，近年來分別在中國、南韓等地向山寨業者提告並取得勝訴。其中，由中國廠商出品的「樂拼」積木，更被判賠人民幣1500萬元。
中國廠商出品的樂拼積木，由於其模型、塑料、款式與樂高幾乎一模一樣，一直在山寨界享有盛名，被網民暱稱為「樂高的弟弟」。樂高公司2016年為此將樂拼告上法院，終審判賠人民幣1500萬元（新台幣約6825萬元）。
樂拼（LEPIN）在官網宣稱，生產樂拼的汕頭市澄海區龍軍玩具廠，始終堅持以市場為導向結合市場需求定位，運用積木的文化內涵和益智功能，創造出多款深受市場認可的積木產品，為各年齡段的積木愛好者打造了一個樂趣無限的積木王國。
樂拼官網上可看到多種模仿樂高（LEGO）的產品，種類包括星球大戰、未來騎士團、街景系列、電影動漫等。有台灣的樂高迷爆料，有些絕版的樂高產品，樂拼都還在生產，不僅長得一模一樣，價格只要1/6。
另一方面，有外媒報導，近來一名南韓山寨樂高玩具賣家已被定罪，被判處監禁10個月，緩刑2年並罰款7000英鎊。
隨著樂高公司陸續對這些山寨業者提告並獲勝訴後，有中國跨境電商業者表示，銷售假冒樂高的賣家或將面臨罰款和監禁。樂高資訊臉書專頁「薄荷糖：一座積木小鎮」也表示，不管什麼理由，實在無法認同樂拼的行為。
薄荷糖鎮長發文指出，一套樂高產品的成本，並不只有塑料跟紙箱，而是要顧慮設計者是花多少時間，拿捏零件數量、組裝難易度，還要兼顧「外觀」、「結構穩固」、「容易組裝」等要素。這些都是智慧財產的部分。（編輯：林克倫/張淑伶）1070831