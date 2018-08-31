好市多乳清特價再掀搶購潮　網傻眼：以為喝了會變館長？

美式賣場好市多（ Costco ）只要推出特價商品都會掀起搶購潮，今（ 31 ）日推出分離乳清蛋白促銷，每罐便宜 400 元，消費者聽到消息後前往搶購，線上購物更直接秒殺缺貨，讓不少網友們傻眼，呼籲大家理性購物。
好市多推出分離乳清蛋白特價，每罐由原本的 1859 元變成 1459 元，直接便宜 400 元，吸引民眾前往搶購，同步特價的線上官網在今日凌晨 0 點 03 分開賣，短短 4 分鐘，巧克力口味便已秒殺完售，不少向隅的消費者只好到現場購買。
網友在臉書社團「 Costco 好市多 商品經驗老實說」 po 出消費者瘋搶乳清蛋白的照片指「新莊開店半小時巧克力（口味）清台，一卡限購六罐」，只見民眾圍在商品旁一罐一罐地搬，其中還有許多婆婆媽媽，讓網友們傻眼直呼「有這麼多健身的人喔？」「這些人真的每個人知道乳清蛋白是做什麼用的嗎？還是以為是巧克力牛奶就先搶了」、「買這麼多是要練成大隻佬嗎」、「可能喝了以為會變成館長」。
部分網友則提醒，健身訓練量不夠的，真的不需要補充乳清，呼籲大家理性購物「人家健身增肌用的，婆婆媽媽幹嘛跟著搶啦」、「沒在健身的不要買啊！會肥」、「我覺得一堆阿公阿媽跟著搬也滿瞎...以為是營養奶粉」；也有網友認為「基本上囤貨，要馬就是轉賣，要馬就是以為吃了就會長肌肉」、「其實是搶去賣差價吧？」「一堆轉賣的不用懷疑，買不出去再退貨」。
▲好市多乳清蛋白特價，線上商店開賣後不久就完售。（圖／翻攝自好市多線上購物官網 , 2018.08.31）