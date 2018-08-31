好市多乳清特價再掀搶購潮　網傻眼：以為喝了會變館長？

美式賣場好市多（ Costco ）只要推出特價商品都會掀起搶購潮，今（ 31 ）日推出分離乳清蛋白促銷，每罐便宜 400 元，消費者聽到消息後前往搶購，線上購物更直接秒殺缺貨，讓不少網友們傻眼，呼籲大家理性購物。

好市多推出分離乳清蛋白特價，每罐由原本的 1859 元變成 1459 元，直接便宜 400 元，吸引民眾前往搶購，同步特價的線上官網在今日凌晨 0 點 03 分開賣，短短 4 分鐘，巧克力口味便已秒殺完售，不少向隅的消費者只好到現場購買。

網友在臉書社團「 Costco 好市多 商品經驗老實說」 po 出消費者瘋搶乳清蛋白的照片指「新莊開店半小時巧克力（口味）清台，一卡限購六罐」，只見民眾圍在商品旁一罐一罐地搬，其中還有許多婆婆媽媽，讓網友們傻眼直呼「有這麼多健身的人喔？」「這些人真的每個人知道乳清蛋白是做什麼用的嗎？還是以為是巧克力牛奶就先搶了」、「買這麼多是要練成大隻佬嗎」、「可能喝了以為會變成館長」。