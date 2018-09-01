繼499、衛生紙後麥當勞也來亂！網友笑稱「鬼島日常」

台灣人真的那麼愛排隊嗎？繼 499 、衛生紙排隊潮後，如今麥當勞也來亂！有網友將此戲稱為「鬼島日常」，其他網友見狀則紛紛表示「排隊文化」、「就是貪小便宜沒別的」、「跟風」。

為慶祝球后戴資穎在亞運奪下羽球金牌，麥當勞昨（ 31 ）日推出大麥克買一送一活動，引發熱烈回響，開賣不久就有許多分店傳出大麥克食材不足，逼得麥當勞緊急加碼，改為「主餐單點買一送一」優惠，再度帶起搶購熱潮。

不過，這波麥當勞搶購潮也造成麥當勞周邊交通雍塞，許多住在附近的住戶都遭受波及、深感困擾，有網友將此戲稱為「麥當勞之亂」，並笑說根本就是「鬼島日常」，還有人認為「台灣人寧願耗盡時間成本，也要搶到便宜！這景象將台灣人貪小便宜的心態表現得淋漓盡致。」