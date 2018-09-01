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繼499、衛生紙後麥當勞也來亂！網友笑稱「鬼島日常」

生活中心／綜合報導2018/09/01 10:50
▲為慶祝球后戴資穎在亞運奪下羽球金牌，麥當勞昨（ 31 ）日推出大麥克買一送一活動，引發民眾排隊搶購，業者隨後更加碼「主餐單點買一送一」優惠。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）
▲為慶祝球后戴資穎在亞運奪下羽球金牌，麥當勞昨（ 31 ）日推出大麥克買一送一活動，引發民眾排隊搶購，業者隨後更加碼「主餐單點買一送一」優惠。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

台灣人真的那麼愛排隊嗎？繼 499 、衛生紙排隊潮後，如今麥當勞也來亂！有網友將此戲稱為「鬼島日常」，其他網友見狀則紛紛表示「排隊文化」、「就是貪小便宜沒別的」、「跟風」。

為慶祝球后戴資穎在亞運奪下羽球金牌，麥當勞昨（ 31 ）日推出大麥克買一送一活動，引發熱烈回響，開賣不久就有許多分店傳出大麥克食材不足，逼得麥當勞緊急加碼，改為「主餐單點買一送一」優惠，再度帶起搶購熱潮。

不過，這波麥當勞搶購潮也造成麥當勞周邊交通雍塞，許多住在附近的住戶都遭受波及、深感困擾，有網友將此戲稱為「麥當勞之亂」，並笑說根本就是「鬼島日常」，還有人認為「台灣人寧願耗盡時間成本，也要搶到便宜！這景象將台灣人貪小便宜的心態表現得淋漓盡致。」

回顧今（ 2018 ）年的排隊潮，不只麥當勞，其實早在 2 月時就有媒體傳出衛生紙將調漲的消息，許多民眾因為預期心理，紛紛瘋狂到賣場搶購、囤貨，導致賣場架上空無一物，連補貨都來不及。接著則是最誇張的「 499 之亂」，電信三雄接連推出 499 上網吃到飽方案，月繳 499 元即可享 30 個月上網吃到飽優惠，引發高資費的民眾爭相解約，許多人為了搶促銷案，甚至從凌晨就開始排隊。

對此，有網友利用日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的作品來改圖，與如今搶便宜亂象的情況十分貼近。


▲有網友利用日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的作品來改圖，與如今搶便宜亂象的情況十分貼近。（圖／翻攝自Tone Lee臉書）

而對於麥當搶購潮有網友相當不解，因為其實只要下載 APP 「麥當勞報報」即可享有優惠，每天都有驚喜能抽，或是集點兌換，即便是平日，有時仍可抽到買一送一的大麥克，不用排隊就能換到。

關鍵字戴資穎排隊麥當勞499之亂衛生紙鬼島日常貪小便宜
麥當勞買一送一累翻　今只上午營業

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