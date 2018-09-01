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中央社

疑3億筆快遞客戶資料外流 順豐：已報警

中央社2018/09/01 16:47
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北1日電）陸媒紅星新聞微信公眾號今天報導，中國快遞龍頭順豐集團疑似傳出3億筆用戶資料外流。順豐上午在官方微博透過聲明表示已報警，且經技術手段交叉驗證，暗網所售數據並非順豐數據。

紅星新聞微信公眾號今天引述爆料稱，暗網（DarkWeb）中文論壇上有人出售「順豐3億條快遞物流獨家數據」，其中包含寄收件人姓名、地址、電話等，售價為2個比特幣（Bitcoin），購買者可付0.01比特幣，驗貨10萬條數據。

紅星新聞記者從爆料人提供的10萬筆驗貨數據中，隨機撥通10餘人電話，發現電話、姓名和地址都真實存在，電話主人也確實曾使用順豐快遞收寄物品。

順豐集團今天上午在官方微博發文表示，已第一時間報警，經技術手段交叉驗證，暗網所售數據非順豐數據。

聲明表示，暗網所售數據均不涉及快遞單號、托寄物、收發件時間等物流特徵資訊，且來源不明，冠以順豐名義目的可疑。

順豐是中國大陸一家大型民間營運的獨資速遞公司，於1993年成立，總部位於廣東省深圳市。截至2017年12月31日，順豐擁有110家直屬分公司、5間分撥中心、3萬多台營運車輛、200個中轉場、近3萬個基層營業網點。

此外，順豐在香港、澳門、台灣、韓國、日本、馬來西亞、新加坡及美國等53個國家與地區，都透過直接或間接投資方式設立據點或開通收派業務。

暗網是指只能用特殊軟體、特殊授權、或對電腦做特殊設定才能連上的網路，使用一般的瀏覽器和搜尋引擎找不到暗網的內容。暗網的伺服器位址和資料傳輸，通常是匿名、匿蹤的。（編輯：繆宗翰/林克倫）1070901

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