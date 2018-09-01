全國文化資產會議　文資保存多樣性最熱論

推動文化資產保存，由文化部文化資產局舉辦的「2018全國文化資產會議」，以「文化資產跨域治理」為主軸，5月起在台中文創園區揭開序幕後，已巡迴全台共舉辦12場論壇，總結民眾建言，以文化資產價值評估及保存多樣性議題最受關注，文資人才培育次之，審議及資料公開排行第三，將提供文化部以利未來政策擬定更趨完善。

文化資產局舉辦「2018全國文化資產會議」，今天針對「文化資產跨域治理」舉辦座談，參與的有來自澎湖、台南與高雄、台北、國有財產署等單位代表，除了共同交流，並開放民眾提問，下午在專家學者總結後落幕。

文資局表示，全國文資會議秉持公民參與、專業論述、行政實務等核心價值，針對總論、有形文化資產、無形文化資產及水下文化資產等四大議題進行討論，今年5月至8月分別在北、中、南及東部地區舉辦12場次論壇，參與人次達1676人。

綜合各場論壇的對談，以文化資產價值評估及 保存多樣性議題最受關注，文資人才培育次之，審議及資料公開排行第三，引言人專屬網站發表論述，也破百件之多。其中值得分享的是，有些文史工作者無論本島或離島場次 均踴躍參與，不僅顯示他們對文資的熱愛與投入，也成為落實公民參與的最佳典範。

文資局長施國隆指出，今年舉辦的全國文化資產會議，從文化資產的價值判斷到普查、審議機制、修復再利用，及保存維護與文資人才傳承等各面向，皆受到參與者關注，未來盼從點、線、面的作為累積台灣文化資產保存的整體豐沛能量。至於論壇形成的結論，未來將可落實在政策推動上，並做為啟動修法的參考。