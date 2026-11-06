台灣星巴克上個月中旬開始推出「全新客製化規則」，如果是點少冰、去冰的飲品想要補滿牛奶或者飲料的話，消費者需要加15元，讓不少常客感到非常不合理。然而政策上路將近一個月，有越來越多人已經要退出星巴克金星會員，轉往其他連鎖咖啡店消費，許多人都表示：「星巴克真的是學學春水堂，要就是直接漲價，這才是模範好嗎？」引起廣大迴響。
星巴克去冰補滿收錢爭議仍大！一堆人準備退出會員
近日不少星巴克金星會員在社群平台「Threads」貼文指出「喝完最後儲值金兩杯之後就要退出金星會員了，真的每天拿到半杯的咖啡好不爽，明明就花這麼多錢買咖啡，結果只給半杯真的是不要太過分，再說一次，我寧願它直接漲價，我就是想喝滿杯的咖啡」。
貼文曝光後，不少星巴克常客也回應「定價是一杯咖啡就是要給人家補滿好嗎！去冰還要收錢補滿，超級歪理」、「星巴克先學學春水堂好嗎？人家就敢直接漲價」、「春水堂已經示範給你看了，就漲價能接受的再去喝，但就是給你滿杯」、「我前天已經退掉了，不喝星巴克不會怎樣，就不想給他們賺這個錢」、「春水堂才是最聰明的，直接漲價但我給你滿杯，消費者心態上真的差超多」。
公認春水堂「直接漲價」是模範店家！消費者在意什麼解析
然而大家提到的春水堂，就是官方日前正式公告，以北區門市售價來看，招牌「珍珠奶茶」M杯調整價格為200元，漲幅約5%；餐點方面，「御品牛肉麵」調整後售價為315元，漲幅約19%；「功夫麵」則調整為135元，漲幅約12%。
春水堂跟星巴克在消費市場本來就屬於「較高單價」的店家，就算漲價還是會有屬於自己的客群，春水堂採用的雖然是直接漲價的政策，但卻讓願意付這個錢的人沒有「剝奪感」，滿杯的珍奶、真材實料的牛肉麵一樣開心享用；反觀星巴克，不走漲價路線卻是要求民眾去冰、少冰補滿要貼錢，讓民眾認為「花錢買的是一杯咖啡，不是半杯咖啡也不是半杯咖啡+半杯冰塊」，搞加價購概念讓人原本享有的權利被剝奪，觀感當然非常不好。
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近日不少星巴克金星會員在社群平台「Threads」貼文指出「喝完最後儲值金兩杯之後就要退出金星會員了，真的每天拿到半杯的咖啡好不爽，明明就花這麼多錢買咖啡，結果只給半杯真的是不要太過分，再說一次，我寧願它直接漲價，我就是想喝滿杯的咖啡」。
貼文曝光後，不少星巴克常客也回應「定價是一杯咖啡就是要給人家補滿好嗎！去冰還要收錢補滿，超級歪理」、「星巴克先學學春水堂好嗎？人家就敢直接漲價」、「春水堂已經示範給你看了，就漲價能接受的再去喝，但就是給你滿杯」、「我前天已經退掉了，不喝星巴克不會怎樣，就不想給他們賺這個錢」、「春水堂才是最聰明的，直接漲價但我給你滿杯，消費者心態上真的差超多」。
然而大家提到的春水堂，就是官方日前正式公告，以北區門市售價來看，招牌「珍珠奶茶」M杯調整價格為200元，漲幅約5%；餐點方面，「御品牛肉麵」調整後售價為315元，漲幅約19%；「功夫麵」則調整為135元，漲幅約12%。
春水堂跟星巴克在消費市場本來就屬於「較高單價」的店家，就算漲價還是會有屬於自己的客群，春水堂採用的雖然是直接漲價的政策，但卻讓願意付這個錢的人沒有「剝奪感」，滿杯的珍奶、真材實料的牛肉麵一樣開心享用；反觀星巴克，不走漲價路線卻是要求民眾去冰、少冰補滿要貼錢，讓民眾認為「花錢買的是一杯咖啡，不是半杯咖啡也不是半杯咖啡+半杯冰塊」，搞加價購概念讓人原本享有的權利被剝奪，觀感當然非常不好。