我是廣告 請繼續往下閱讀

星巴克去冰補滿收錢爭議仍大！一堆人準備退出會員

明明就花這麼多錢買咖啡，結果只給半杯真的是不要太過分，再說一次，我寧願它直接漲價，我就是想喝滿杯的咖啡」。

▲星巴克全新客製化上路之後，不少民眾點去冰就只能到半杯咖啡，讓許多人感到超級傻眼，紛紛退出星巴克會員。（圖/Threads）

公認春水堂「直接漲價」是模範店家！消費者在意什麼解析

招牌「珍珠奶茶」M杯調整價格為200元，漲幅約5%；餐點方面，「御品牛肉麵」調整後售價為315元，漲幅約19%；「功夫麵」則調整為135元，漲幅約12%。

春水堂採用的雖然是直接漲價的政策，但卻讓願意付這個錢的人沒有「剝奪感」

搞加價購概念讓人原本享有的權利被剝奪，觀感當然非常不好。