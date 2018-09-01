連兩岸、融全球！中華微視向世界傳遞「有溫度的中國」

秉持「連兩岸、融全球、傳遞有溫度資訊」願景的新媒體「中華微視」成立 3 年半，在大陸徐州舉辦「中華微視戰略規畫研討會」，來自美國、馬來西亞、台灣等公司主要負責人以及多位重量級企業家均應邀出席。與會者認為，用中華文化轉化為全新商業價值的中華微視模式，有益於弘揚中華文化、協助實現中華民族偉大復興，並向世界傳遞一個「有溫度的中國」。

2015 年 2 月 12 日， 胸懷「全球華人都在看」願景的新媒體中華微視誕生。 3 年多來，中華微視從兩岸走向世界，從單一 OTT 傳播發展成為擁有 350 萬用戶，集 OTT 、網路、社交平台同步傳播的融媒體。

目前，中華微視已在大陸、台灣、香港、美國、馬來西亞、澳洲設立分公司和製作團隊，並於今（ 2018 ）年初在美國 OTC 掛牌，股票代碼 CVTV 。而今年 7 月，中華微視台灣 GIM 公司更成為全球知名企業鄧白氏傳媒增值業務唯一的合作夥伴。



▲中華微視今（ 2018 ）年順利從兩岸走向世界，於美國 OTC 掛牌。研討會中，創始股東及董事會成員均出席聽取未來發展意見。（圖／中華微視提供）

中華微視戰略規畫研討會一連舉辦 5 天，昨（ 31 ）日閉幕，創始股東及董事會成員宋體金、王雅韜、孟立強、張道新、董宏彬、吳奇三；中華微視美國、馬來西亞、大陸、香港、台灣公司主要負責人張少楚、陳信智、陳麗菁、周達文、姜燁等貴賓出席會議。另外，台灣金鴻財務公司董事長金宴儀及億利資源集團董事、億利金融控股（上海）有限公司執行董事王維韜、台灣企業家李泰毅、孫丁孝等人也應邀出席。



▲中華微視戰略規畫研討會於大陸徐州一連舉辦 5 天。（圖／中華微視提供）

與會者充分肯定 3 年多來，中華微視秉持連兩岸、融全球、傳遞有溫度資訊的宗旨，創新探索出「把中華文化轉化為全新商業價值」的營運模式。與會者一致認為，這樣的營運模式將有益於弘揚中華文化、實現中華民族偉大復興，並將中華故事講述得更有溫度、更有感知，更易於觸動共鳴，向世界傳遞一個「有溫度的中國」。

而在研討會期間，台灣金鴻財務公司也與中華微視簽署 CVTV 美股首單承銷協議。