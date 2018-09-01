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要終結稅災　百位村里長新北大會師　啟動稅改聖火環島

記者顏真真／台北報導2018/09/01 23:11
▲由法稅改革聯盟等10多個民間組織合辦的「Young Power法稅改革 點亮台灣」行動晚會，1日在新北市板橋正式啟動，現場聚集數千位民眾，更有來自雙北超過百位里長及各縣市趕來的村里長一起大會師，並啟動稅改聖火環島行動。（圖／記者顏真真攝 , 2018.09.01）
▲由法稅改革聯盟等10多個民間組織合辦的「Young Power法稅改革 點亮台灣」行動晚會，1日在新北市板橋正式啟動，現場聚集數千位民眾，更有來自雙北超過百位里長及各縣市趕來的村里長一起大會師，並啟動稅改聖火環島行動。（圖／記者顏真真攝 , 2018.09.01）

點亮台灣每一里，拒絕天災人禍摧殘台灣人！由法稅改革聯盟等10多個民間組織合辦的「Young Power！法稅改革點亮台灣」行動晚會，今(1)日晚間在新北市板橋正式啟動，現場聚集數千位民眾，更有來自雙北超過百位里長及各縣市趕來的村里長一起大會師，除全場靜心1分鐘為台灣祈福，並啟動稅改聖火環島行動，由6都接續舉辦。法稅改革聯盟發起人之一的陳志龍表示，目前全台已有7348位村里長參與稅改連署，占比超過9成4，希望訴諸最直接的民意，改變台灣現狀，透過法稅改革，終結稅災，超徵還稅於民。

「Young Power！法稅改革點亮台灣」行動晚會，由法稅改革聯盟、台灣陪審團協會、全國被害人人權服務協會、新北市公道正義服務協會籌備處等10多個民間組織合辦，而在法稅改革聯盟全台動員10.8萬人次、舉辦9816場講座及活動下，該聯盟統計，至今稅改連署已超過13.3萬人，尤其全國7860里每一村里都有人參與連署，象徵全國百分之百民意，而村里長稅改連署人數更達7348位。此外，13位縣市首長、副首長及1250位各級民意代表也完成稅改連署，呼籲政府信守承諾，全民覺醒共同推動「法稅真改革，良心救台灣」。

在首場行動晚會現場就有數千名民眾聚集，還有來自雙北市逾百位里長、各縣市村里長大會師，各黨派代表也共同參加，期盼台灣掙脫水災及稅災的苦難。而里長們也在台上共同揮大旗挺法稅改革，群眾亦旗海呼應，表達人民期盼改革的力量。

不僅如此，稅改青年陣線的青年學生，更透過創意舞蹈「還我兩萬二」，以公民權利表達「財政部的超徵是不當得利，應退還人民」，並訴求「法稅改革終結稅災」、「搶救低薪超徵還民」、「選賢與能點亮台灣等，呼籲政治人物信守承諾。


▲稅改青年陣線青年學生們透過創意舞蹈「還我兩萬二」，以公民權利表達財政部的超徵是不當得利，應該退還人民。（圖／記者顏真真攝 , 2018.09.01）

晚會現場更啟動稅改聖火環島行動，由法稅改革聯盟發起人之一的陳志龍等專家學者 、民代點燃環島聖火，交棒給來自11所大學的12位青年代表擔任聖火大使環島祈福，6都各地將持續接力舉辦，要翻轉台灣創造希望。

而20多位稅災戶及專家學者也在現場揭開稅災黑幕。遭納保官欺騙的蔡姓自耕農到場喊冤，2017年被查稅，要課贈與稅1800萬元，不料請教納保官，稅單暴增到近6500萬元，學者也痛批納保官如吸血鬼，要求賦稅要民主法治、殺雞取卵無異謀殺台灣。


▲多位稅災戶現身在新北市板橋舉辦的首場「Young Power！法稅改革點亮台灣」行動晚會，揭開稅災黑幕。（圖／記者顏真真攝 , 2018.09.01）

法稅改革聯盟發起人、也是台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍指出，台灣長期以來司法不公平、不獨立，尤其行政法院這部分，根本沒按民主法治國家的司法，完全依財政部的解釋函令在判，造成很多稅災，民眾敗訴率達94%，勝訴率平均只有6%，而且敗訴的國稅局還可另為適法處分，人民幾乎不可能勝訴，根本是假制度。

他說，根據國外人權報告對台灣有2點觀察，包括官員貪腐及嚴重司法不公正，而這都與稅有關，財產被掏空，官員自肥，但人民卻非常苦，低薪、沒工作機會及繳很多稅，造成各種問題，台灣也從亞洲4小龍之首倒退到現在，顯示台灣這幾年真的有很大的問題。


▲法稅改革聯盟發起人、也是台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍表示，連最基層的人民及村里長都站出來，就是要訴諸最直接的民意，透過全民覺醒促進改革，以人民的怒吼來改變台灣社會，要點亮台灣、救台灣。（圖／記者顏真真攝 , 2018.09.01）

陳志龍強調，過去大家期待立委及司法改變台灣，但不可能，所以在參考國外經驗之後，決定從基層做起，透過基層民主，全台7680個里，已有7348位村里長參與稅改連署，連最基層的人民及村里長都站出來，就是要訴諸最直接的民意，透過全民覺醒促進改革，以人民的怒吼來改變台灣社會，要點亮台灣、救台灣。

稅改青年陣線代表小涵(化名)也站出來說，她深刻感受到台灣低薪、高物價及買房難，台灣經濟倒退21年，讓她不知未來希望在哪？透過許多專家學者發現台灣稅制出了很大問題，政府鼓勵青年創業，但很多稅災戶的故事告訴她，大家等到的不是訂單而是烏龍稅單，非常可怕。

她以稅災戶金融科技專利達人簡永松為例，70多歲的老伯伯，因身體不好，公司10多年沒營運，但10多年後卻收到稅單，聽從會計師建議繳了4百多萬的稅，但國稅局食髓知味又給了7千多萬的稅單，台灣制度怎會這樣？一張稅單就可能讓人家破人亡，這是很可怕的事，怎會發生在民主國家台灣？讓她難以置信，台灣真的需要改革。

她還表示，水災讓災民非常痛苦，稅災同樣掩蓋了台灣希望、掏空台灣經濟，為了下一代，這次「Young Power！法稅改革點亮台灣」行動晚會，除上百位村里長大會師，更有數千民眾到場支持，更特別是全台有7348位村里長參與稅改連署，透過廣大民意就是希望超徵還給人民，進行稅務改革，希望稅災不要再這麼氾濫，終結稅災。

她還說，只有人民可以覺醒，意識到自己的稅賦人權被侵害，才可能改革成功，而財政部國稅局是最有能力的改革人，期盼稅改聖火也可以點亮他們的良心，全民站出來給稅災戶勇氣，不要讓他們再躲在陰暗角落，也期盼國稅局可以改革，讓國家越來越好。

關鍵字法稅改革聯盟財政部國稅局稅災水災超徵稅改
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