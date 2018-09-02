廈門大學再開鍘 教師因網路言論被解聘

通報表示，歷史系助理教授周運中以「東海道子」為網名，在微博上多次發表錯誤言論，「歪曲歷史事實，損害黨和國家形象，傷害國人感情，逾越師德師風底線，在社會上造成了極壞影響」，根據校方的教師聘任條例等多個規定，決定解除聘任周運中。

根據廈門大學官網上的通報，1日下午校方在全校中層正職幹部會議上，通報這起網路事件的處理結果。

（中央社記者張淑伶上海2日電）中國大陸廈門大學繼6月份因課堂上的「偏激言論」解聘教授尤盛東後，昨天再以在網路上發表「錯誤言論」的理由，將一名助理教授解聘。

周運中1984年生，2010年獲得復旦大學的博士學位。根據央視新聞網報導，周運中發表過「中國人最高境界是說假話、做假帳、訂假合同，真是最劣等民族」、「某黨就是發國難財才上台」、「中國科技比美國至少落後五千年，是思想落後、民性落後、制度落後」等言論。

這不是中國的大學首次因為教師在校外的言論給予處分。去年北京師範大學也曾以網路言論不當、逾越意識形態管理紅線為理由，將副教授史杰鵬解聘。

至於同樣在廈門大學任教的尤盛東，則是因課堂上的政治言論，被學生檢舉後6月份遭校方解聘。

當時71歲的尤盛東表示，這是他自1980年代以來在中國許多大學教書後首次碰到的情況。（編輯：馮昭）1070902