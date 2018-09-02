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《小丸子》自傳漫畫曝光　「給小玉的一封信」粉絲哭了

國際中心／綜合報導2018/09/02 10:22
▲《櫻桃小丸子》作者櫻桃子乳癌病逝，日本網友找出了她在自傳漫畫中描述與小玉的深厚感情。（圖／翻攝自網路）
▲《櫻桃小丸子》作者櫻桃子乳癌病逝，日本網友找出了她在自傳漫畫中描述與小玉的深厚感情。（圖／翻攝自網路）

漫畫《櫻桃小丸子》讀者遍及各年齡層，也是許多台灣人的童年回憶。日前 53 歲作者櫻桃子因乳癌病逝，讓讀者再一次重新欣賞這部作品。其實在《小丸子》中登場的主角都是確有其人，最近就有日本網友找出了櫻桃子畫出 20 年後小丸子的故事，流露出對小玉的深厚感情，讓人看了相當感動。

漫畫中小丸子和小玉是感情相當好的朋友，現實世界中的小玉也跟漫畫中差不多，同樣有著熱愛攝影的老爸，家境也很不錯。唯一比較不同的點在於漫畫中的小玉比較文靜，真實的小玉個性則較為活潑外向。

現實世界的小玉，直到去了美國後才和小丸子分開，但是兩人的感情依舊密切。據傳有次小玉回到日本，就是為了要將已故父親的相機轉交給櫻桃子，這也證明了不只小玉，連小玉一家人都和櫻桃子有深厚的關係。


▲在自傳漫畫中，櫻桃子描述當得知自己成為漫畫家後，馬上寫信告知好友小玉。（圖／翻攝自網路）

而櫻桃子也曾經藉著漫畫表達出對小玉的思念，在櫻桃子的自傳漫畫「ひとりずもう」中，櫻桃子就曾畫過，當她從出版社那邊得知即將正式出道成為漫畫家後，除了趕緊向爸媽報告外，第一件事就是立刻到房間寫信通知小玉這件喜訊，還向她承諾會在漫畫中畫出她們兩人一起經歷過的開心事情，並說好會送她自己的漫畫，讓讀者再一次感受到櫻桃子相當重視與小玉之間的感情。

關鍵字小丸子櫻桃小丸子小玉漫畫櫻桃子
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