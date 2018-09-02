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外籍看護狂虐老翁！巴頭飛踢無力反抗　影片曝光好心痛

社會中心／綜合報導2018/09/02 13:04
▲高齡 80 歲的老爺爺慘遭外籍看護虐待。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.9.2）
▲高齡 80 歲的老爺爺慘遭外籍看護虐待。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.9.2）

許多人家中都會僱請外籍看護來照顧老人家，不過日前有一名女網友表示，她的 80 歲爺爺慘遭外籍看護虐待，不僅被拳打腳踢，還狂被巴頭，經過偷偷錄影蒐證後，看到了一幕幕令人心痛的畫面，讓女網友忍不住感嘆：「人老了就只能被這種人凌虐嗎？等到法律程序跑完…外勞早跑了…可憐的台灣人！」

一名女網友在臉書社團「爆料公社」中 PO 出一段讓人看了心痛的影片，她表示，家中請來的印尼看護，時常趁沒人在家時，虐待自己的 80 歲爺爺。影片中可見，這名印尼看護在餵食老爺爺時，不僅粗魯的直接往他嘴裡猛塞食物，甚至還對他巴頭、甩耳光，甚至還用腳直接踩踹他的臉部。可憐的老爺爺毫無反抗能力，只能不斷露出痛苦表情哀嚎。


高齡 80 歲的老爺爺慘遭外籍看護虐待。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.9.2）

女網友指出，爺爺告訴他們自己被虐待，但跟仲介抱怨時卻沒有證據，只好偷偷錄影蒐證，讓她不禁感嘆：「一定要拍到影片才能趕走印尼看護嗎？沒拍到的地方不知被欺負成什麼樣！當 80 歲的老人告訴你，他被印尼看護打時卻苦無證據，這就是台灣的現狀吧！」


高齡 80 歲的老爺爺慘遭外籍看護虐待。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.9.2）

其他網友看了影片後，也紛紛留言道：「看了真的好生氣，完全能體會妳的心情」、「遇到這種惡質外傭，真的是很可怕」、「支持提告」、「對老人家這樣狠心，她對自己國家的老人也是這樣嗎」、「可以不要來台灣賺錢啊！何必這樣對待老人家」、「應該要留下紀錄，讓她不能再來台灣做看護！」

關鍵字外籍看護印尼虐待
死囚李宏基伏法　遺言只有4個字

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