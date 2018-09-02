全台占地最大　台南市永華運動中心盛大開幕

台南市首座室內複合式運動中心「永華國民運動中心」今（2）日舉行開幕典禮，現場冠蓋雲集，除各級民代，中央官員外，奧運舉重金牌國手許淑淨、宅神朱學恆也到場共襄盛舉。

台南市代理市長李孟諺表示，永華國民運動中心結合公園綠地，占地面積約三公頃，不僅是南部，也是全國占地面積最大的運動中心，更是設施最完善、多樣性、多功能的運動中心。

李孟諺指出，在最初的設計中，就將節能環保的功能性規畫進去，如健身器材可以在運動時兼備發電，許多空間規畫設計採自然通風，以減少冷氣的使用，因此，該運動中心也是節能減碳的運動中心。

教育局指出，永華國民運動中心採OT方式經營，經營期間5年，期滿視營運狀況得再續約5年。運動中心設施包含游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、羽球場及桌球場，特色運動設施為空氣槍射擊。北向面對草地廣場設計串聯各建築體的大階梯，結合北側的草地廣場，轉化成一座多功能的體育廣場。

▲永華國民運動中心飛輪教室。(圖/記者陳聖璋攝，2018.9.2)

永華國民運動中心坐落於中華西路二段國立台南生活美學館旁體三用地，佔地約2,976平方公尺，總樓地板面積12,891.19平方公尺，總工程經費約3億8仟萬元，由教育部體育署補助2億元，市府自籌預算1.8億元興建。