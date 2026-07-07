115學年度分科測驗將於7月11日登場。面對強颱巴威逼近，教育部長鄭英耀今（7）天表示招聯會提前於今日召開應變會議，最快大考中心下午就會公布是否延期。依教育部法規，大考若延期至遲應於考前3小時公布。回顧5年前台灣歷史上指考首度延期，當時衝擊4.1萬名考生面臨課綱轉換與暑假泡湯等雙重地獄考驗，使今年防颱動態備受矚目。
🟡 颱風強碰分科測驗！教育部長：下午決定
115學年度分科測驗將於7月11日、12日正式登場，但強烈颱風巴威持續逼近台灣，時間點極可能強碰考試日程。對此，教育部長鄭英耀今（7）天正式指出，大學招聯會將提前於今天召開應變會議，預計大考中心下午就會公布分科測驗是否因颱風全面延期。
🟡 大考延期法規大拆解：最遲於考試前三小時宣布
究竟颱風天大考的停考、延期標準為何？《NOWNEWS今日新聞》根據大考中心115學年度考試簡章中《試務重大事故應變辦法》與教育部《因重大事故延期舉行試務共同注意事項》法規，整理核心重點如下：
天然災害延考標準：因風災等天然災害導致影響通行、考試進行、考試安全或有致災之虞者 ，若屬於影響全部考科的最高級重大事故，處置措施以「全體考生延期考試」為原則 。
最慢公告時間死線：應變小組對延期考試所做的決定，至遲應於考試 3 小時前對外公布，並即時發布新聞稿、通知媒體播報 。
順延日程與配套：全部考科停止考試時，以一週內依序順延舉行為原則 ，大考中心會對報名填寫手機的考生提供簡訊即時通知 。延期後也將重新公告考試日程表與試場地點，同步提供網路與語音查詢 。
🟡 回顧指考五年前首延期！四萬名考生面臨兩衝擊
自大考改制為分科測驗以來，過去從未因颱風等天災延期過。但回顧 5 年前（2021年），台灣歷史上曾發生指考辦理 20 年來首度因重大疫情而全面延期的紀錄 。當時考試從 7 月初大幅延後至 7 月 28 日至 30 日舉辦 ，嚴重衝擊當時 4.1 萬名考生的兩大權益，被考生形容為「地獄延長的概念」 ：
衝擊一（遇上課綱轉換重考大不利）：當年指考是舊課綱最後一年，隔年起學生即適用 108 新課綱並採計學習歷程檔案 。考試延期導致不確定性極高，且當時教育部宣布若學生確診「不安排補考、只能明年重考」 ，引起全教總等團體強烈反彈，認為嚴重影響受教權 。
衝擊二（暑假完全泡湯、影響開學）：由於指考延期，放榜時間一路延至 8 月 31 日 。大學端因後續需處理新生報到、選課、住宿等事宜 ，導致大一新生必須延後至 9 月底開學 。此舉連帶衝擊了台大系統等學校原本推行的「16週學制與9月1日開學」規劃，甚至影響跨年級共修的通識課程與全校寒假時程 。
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115學年度分科測驗將於7月11日、12日正式登場，但強烈颱風巴威持續逼近台灣，時間點極可能強碰考試日程。對此，教育部長鄭英耀今（7）天正式指出，大學招聯會將提前於今天召開應變會議，預計大考中心下午就會公布分科測驗是否因颱風全面延期。
究竟颱風天大考的停考、延期標準為何？《NOWNEWS今日新聞》根據大考中心115學年度考試簡章中《試務重大事故應變辦法》與教育部《因重大事故延期舉行試務共同注意事項》法規，整理核心重點如下：
天然災害延考標準：因風災等天然災害導致影響通行、考試進行、考試安全或有致災之虞者 ，若屬於影響全部考科的最高級重大事故，處置措施以「全體考生延期考試」為原則 。
最慢公告時間死線：應變小組對延期考試所做的決定，至遲應於考試 3 小時前對外公布，並即時發布新聞稿、通知媒體播報 。
順延日程與配套：全部考科停止考試時，以一週內依序順延舉行為原則 ，大考中心會對報名填寫手機的考生提供簡訊即時通知 。延期後也將重新公告考試日程表與試場地點，同步提供網路與語音查詢 。
自大考改制為分科測驗以來，過去從未因颱風等天災延期過。但回顧 5 年前（2021年），台灣歷史上曾發生指考辦理 20 年來首度因重大疫情而全面延期的紀錄 。當時考試從 7 月初大幅延後至 7 月 28 日至 30 日舉辦 ，嚴重衝擊當時 4.1 萬名考生的兩大權益，被考生形容為「地獄延長的概念」 ：
衝擊一（遇上課綱轉換重考大不利）：當年指考是舊課綱最後一年，隔年起學生即適用 108 新課綱並採計學習歷程檔案 。考試延期導致不確定性極高，且當時教育部宣布若學生確診「不安排補考、只能明年重考」 ，引起全教總等團體強烈反彈，認為嚴重影響受教權 。
衝擊二（暑假完全泡湯、影響開學）：由於指考延期，放榜時間一路延至 8 月 31 日 。大學端因後續需處理新生報到、選課、住宿等事宜 ，導致大一新生必須延後至 9 月底開學 。此舉連帶衝擊了台大系統等學校原本推行的「16週學制與9月1日開學」規劃，甚至影響跨年級共修的通識課程與全校寒假時程 。