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令人感動！　台灣戰神身障棒球隊奪世界盃季軍

體育中心／綜合報導2018/09/02 22:10
▲戰神身障棒球隊，奪世界盃季軍。（圖／中職提供）
▲戰神身障棒球隊，奪世界盃季軍。（圖／中職提供）

第四屆身障棒球世界大賽來到第二天的賽程，今（2）日與韓國及波多黎各進行兩場賽事。戰神身障棒球隊全力求勝，極力拼出佳績，最後拿下季軍，再度讓台灣站上國際舞台。

2日上午迎戰上屆第五名的韓國隊，此次派出投手吳長勳先發主投，投出一次保送，接續三壘滾地球以及被打出一支安打，讓韓國隊打下第一分。留下一二壘有人的局面，隨即由蔡演昇及徐耀郡投手接替投球任務。一局上戰神棒球隊已更換三位投手，可惜未能止住失分，讓韓國隊以五比零領先。一局下戰神隊吹起反攻號角，一棒陳治綸首打席馬上擊出一壘安打，但後續棒次並無延續有效攻擊，戰神隊無功而返。

三局下半，戰神隊靠著安打及保送擠回兩分，比數來到五比二。四局上，戰神隊抓下兩個出局數後，遇到亂流，對方擊出安打加上保送，守備不穩而產生失誤，掉三分，韓國隊將領先擴大到八比二。四局下戰神隊遇到大好的反攻機會，該局前五棒皆獲得保送上壘，輕鬆擠回兩分。

滿壘的情況再靠著滾地球及保送送回兩分，四局結束戰神隊以六比八落後。進行到五局下半的比賽時，裁判依照大會比賽時間限制90分鐘的規定以及考量後續賽程的安排，裁定比賽結束僅採計四局得分，最終戰神隊以六比八吞下本屆賽事第二敗。

戰神隊本屆賽會最後一場賽事，面對上屆首次參賽即展現強大實力獲得季軍的波多黎各隊。球員們各個戰戰兢兢，絲毫不敢大意。

黃得源擔任此戰先發投手，首局狀況不穩讓對手接連得到兩分，馬上由莊翔傑投手臨危上陣，雖投出一個保送形成滿壘，但讓下一棒打者打出左外野高飛球接殺出局，安全下莊，以零比二落後波多黎各隊。一局下半，戰神隊則靠著第一棒陳治綸及第三棒盧明儀的保送、二棒徐耀郡的內野安打形成無人出局滿壘的局面，再加上對方投手暴投及滿壘的觸身球保送，追回四分，逆轉超前。然而二局上波多黎各隊回敬三支串連安打，隨即要回領先地位，以六比四領先。二局下，戰神隊展現韌性，一出局後，三棒盧明儀獲得保送上壘，四棒詹仕榮打出左外野深遠三壘安打，帶有一分打點，五棒黃得源趁勢追擊，送出右外野方向落地安打，將戰局扳成六比六平手。

進入五局上半，波多黎各隊進攻，在兩出局後擊出中外野一壘安打，展開得分攻勢。該局靠著兩個保送及三支安打，攻下三分。最後一局戰神球隊未攻下任何分數，終場以六比九惜敗。本屆賽事戰績為一勝三敗，總得分28分，總失分則為23分。

第四屆身障棒球世界大賽，在比較各隊戰績、總得分及總失分，由日本獲得冠軍、實力堅強的波多黎各位居亞軍、台灣進步一名獲得季軍、第四名為美國隊、韓國隊則是獲得第五名。有了上屆身障棒球世界大賽的參賽經驗，選手們對自己的表現更有自信。雖然吞下敗仗，也會整理好思緒，繼續迎接下一場比賽。戰神身障棒球隊的實力有目共睹，面對日本、韓國及波多黎各皆以些微差距落敗，透過每屆的實戰比賽經驗，相信在四年後的身障棒球世界大賽，台灣的身障棒球隊在經驗、球技及戰績方面都能更上一層樓。

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