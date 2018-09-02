「為了人民幸福…」楊偉中救女溺斃　他曝最後給台灣的話

國民黨前發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中，上月 30 日與妻小在庫克群島（ Cook Islands ）旅遊時，為了救溺水的女兒而不幸溺斃。他在度假前受邀參加「台韓人權教育課程研發團隊」的高中教師考察團，並在訪問團手冊上寫下給台灣的最後一句話，如今曝光令人不勝唏噓。
楊偉中在前往南太平洋度假前，受邀赴南韓參加 6 天 5 夜的「台韓人權教育課程研發團隊」，行程中和他同寢室的「知韓文化協會」執行長朱立熙今（ 2 ）日在臉書發文悼念，感嘆在這次行程中，楊偉中最大的期望就是拜訪「光州」，甚至對他說「光州就是亞洲離台灣最近的『民主聖地』，這趟是抱著朝覲聖地的心理，非去不可」。
無奈因颱風攪局，全團受困濟州，最後仍與光州擦身而過，楊偉中也於上月 22 日在臉書發文寫道「政局越來越亂，自我放逐三周。人被颱風困在濟州，心卻在無緣的光州.......」字句中流露出滿滿失望心情。朱立熙提到，雖然沒去成光州，但楊偉中在訪問團的手冊上留下寶貴的一句話「為了人民幸福、社會公正、政治革新、國家自主，我們應堅定貫徹『人權乃臺灣立國的基石』的信念」。
朱立熙也和楊偉中深談一路走來政治立場的轉變，「不論被批評為搖擺或變節，但是就我在 6 天之間對他的近身觀察，他的行動都是本諸良心、愛心、民主與人權」，人生雖然短暫，但是他留給大家的是一個典範。