「為了人民幸福…」楊偉中救女溺斃　他曝最後給台灣的話

國民黨前發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中，上月 30 日與妻小在庫克群島（ Cook Islands ）旅遊時，為了救溺水的女兒而不幸溺斃。他在度假前受邀參加「台韓人權教育課程研發團隊」的高中教師考察團，並在訪問團手冊上寫下給台灣的最後一句話，如今曝光令人不勝唏噓。

楊偉中在前往南太平洋度假前，受邀赴南韓參加 6 天 5 夜的「台韓人權教育課程研發團隊」，行程中和他同寢室的「知韓文化協會」執行長朱立熙今（ 2 ）日在臉書發文悼念，感嘆在這次行程中，楊偉中最大的期望就是拜訪「光州」，甚至對他說「光州就是亞洲離台灣最近的『民主聖地』，這趟是抱著朝覲聖地的心理，非去不可」。