NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈夫病兒過世…阿嬤「沙啞叫賣」養家楊偉中「給台灣的最後一句話」曝光超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
政治

「為了人民幸福…」楊偉中救女溺斃　他曝最後給台灣的話

編輯中心／綜合報導2018/09/02 23:44
▲前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中和家人前往紐西蘭庫克群島旅遊時，為救溺水的女兒不幸溺斃，享年 47 歲。（圖／ NOWnews 資料照）
▲前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中和家人前往紐西蘭庫克群島旅遊時，為救溺水的女兒不幸溺斃，享年 47 歲。（圖／ NOWnews 資料照）

國民黨前發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中，上月 30 日與妻小在庫克群島（ Cook Islands ）旅遊時，為了救溺水的女兒而不幸溺斃。他在度假前受邀參加「台韓人權教育課程研發團隊」的高中教師考察團，並在訪問團手冊上寫下給台灣的最後一句話，如今曝光令人不勝唏噓。

楊偉中在前往南太平洋度假前，受邀赴南韓參加 6 天 5 夜的「台韓人權教育課程研發團隊」，行程中和他同寢室的「知韓文化協會」執行長朱立熙今（ 2 ）日在臉書發文悼念，感嘆在這次行程中，楊偉中最大的期望就是拜訪「光州」，甚至對他說「光州就是亞洲離台灣最近的『民主聖地』，這趟是抱著朝覲聖地的心理，非去不可」。

無奈因颱風攪局，全團受困濟州，最後仍與光州擦身而過，楊偉中也於上月 22 日在臉書發文寫道「政局越來越亂，自我放逐三周。人被颱風困在濟州，心卻在無緣的光州.......」字句中流露出滿滿失望心情。朱立熙提到，雖然沒去成光州，但楊偉中在訪問團的手冊上留下寶貴的一句話「為了人民幸福、社會公正、政治革新、國家自主，我們應堅定貫徹『人權乃臺灣立國的基石』的信念」。

朱立熙也和楊偉中深談一路走來政治立場的轉變，「不論被批評為搖擺或變節，但是就我在 6 天之間對他的近身觀察，他的行動都是本諸良心、愛心、民主與人權」，人生雖然短暫，但是他留給大家的是一個典範。

關鍵字楊偉中朱立熙溺斃庫克群島
連任崩盤？他預測這些縣市恐變天

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan