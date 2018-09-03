因公殉職國道警察　葉家豪、郭振雄入祀忠烈祠

台南市各界107年公祭革命先烈暨陣亡將士秋祭典禮暨殉職國道公路警察已故巡官郭振雄及葉家豪入祀儀式，今(3)日分別在南區忠烈祠及新化區忠烈祠舉行。

107年4月因公殉職的國道公路警察葉家豪及郭振雄，今(3)日入祀忠烈祠。典禮過程莊嚴肅穆，台南市代理市長李孟諺及副市長吳宗榮向到場的烈士遺族及已故巡官家屬表達慰問之意。

▲台南市代理市長李孟諺向已故巡官葉家豪家屬表達慰問之意。(圖/記者陳聖璋攝，2018.9.3)

烈士遺族及已故巡官的家屬皆到場，典禮首先恭迎國道公路警察故郭振雄、葉家豪巡官牌位入祀忠烈祠後，由主祭者帶領出席全體人員向忠烈祠革命先烈、陣亡將士靈位上香、獻花、獻果後，並恭讀祭文，緬懷烈士英雄的英勇事蹟。

今日入祀的郭振雄及葉家豪巡官所屬單位為內政部警政署國道公路警察局第四公路警察大隊，於4月23日在國道1號南向308公里（麻豆路段）攔查違規自用大貨車，竟遭另一輛營業大貨車偏向路肩高速撞擊，致違規的自用大貨車往前推撞巡邏車，造成郭振雄及葉家豪兩位巡官當場傷重，因公殉職，郭振雄享年50歲，葉家豪得年38歲。

▲典禮中詳細介紹故郭振雄、葉家豪巡官擔任國道警察期間的優異表現。(圖/記者陳聖璋攝，2018.9.3)

此次殉職的葉家豪巡官入祀南區忠烈祠，郭振雄巡官則入祀新化區忠烈祠。目前供奉於本市南區忠烈祠之烈士牌位除原入祀烈士298名外，再加上本次殉職故巡官葉家豪，共計299名。另供奉於新化忠烈祠之牌位除原入祀計294名外，再加上本次殉職故巡官郭振雄，共計295名。

每個烈士牌位的背後都有令人感佩的動人故事，希望社會各界平日或春秋兩季能前來追思默禱，緬懷烈士英雄的英勇事蹟，進而效法他們的偉大情操。