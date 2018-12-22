前駐大阪辦事處長蘇啟誠自殺一案，隨著蘇啟誠遺孀出面發表聲明，原本沉寂的事態越演越烈，今（ 22 ）日有鄉民驚爆，當初在《批踢踢》發文也被視作「帶風向」，且 9 月就被國民黨市議員葉元之、李明賢向台北市刑大告發的網友「 idcc 」，其登錄上網的 IP 是我國政府機構專用 IP ，認為此網友身分不單純。並質疑游姓大學生是 11 月遭提告、本月就被警方逮捕到案，為何 9 月提告的反而找不到人？

這位在《批踢踢》帳號為「 idcc 」的網友，今年 9 月在關西機場關閉事件當時，曾經發文說「大阪駐日代表處的態度的確很惡劣，這部份也不用替他們說話了，爛就是爛、爛到不行，爛到該死的地步」，還說「小夫（謝長廷）被迫背了一個黑鍋」，因為「駐日代表完全管不到大阪駐日代表處」，更說「大阪處這些人是一群垃圾的老油條，講難聽一點叫作黨國餘孽」。當時「 idcc 」還說中國大陸發車進去關西機場把陸客接出來，但是日方也承諾台灣派船去把旅客接出來，而且用船接的速度沒有比較慢。

後來大家都知道，中國大陸根本沒有派車進去關西機場，台灣也根本沒有所謂派船去接人的事情，因此「 idcc 」被認為也是散布假新聞的造謠者之一，還被國民黨市議員葉元之、李明賢向台北市刑大告發，只是至今仍查不出「 idcc 」是誰。

今日下午則是有鄉民爆料，「 idcc 」當初發文是用一組來自日本東京的 IP 位址，這組 IP 位址後來又被另個帳號為「 TFedrex 」的網友使用，而這位「 TFedrex 」網友最新登入的 IP 位址竟來自於我國政府機構專用的 IP 位址。爆料鄉民懷疑，共用 IP 位址的「 idcc 」和「 TFedrex 」是同一個人，而這個人也能使用我國政府機構專用 IP 位址，很可能代表他是替立委或政治人物工作。

網友質疑，同樣因為假新聞被告發，游姓大學生已經被抓到，「 idcc 」卻找不到人。如果警察辦案一視同仁，為什麼會有這種差別？而且檢視當初「 idcc 」的發文，不僅搞不清楚關西機場的現況，更有對駐大阪辦事處非常惡毒的攻擊，是不是別有政治居心？網友質疑，IP 位址紀錄都有，如果警察真的要找人，怎麼可能 9 月告發到現在都沒有下文？認為此帳號的背後關係，恐怕不單純。