政治大學後山的前總統蔣中正騎馬銅像，今(22)日清晨遭人噴漆、鋸斷馬腳。涉案者發表聲明，表示是關心轉型正義的大學生，希望徹底清除威權象徵。促進轉型正義委員會今天發表聲明，表示可以理解，但感到遺憾。

促轉會提醒目前還有776個蔣介石塑像分散在全台灣，除了慈湖之外，校園內就有513個，占了66%。促轉會鼓勵各校師生透過校內民主程序，不論是投票、召開公聽會，或校務會議提案等各種管道，以理性思辨的方式，促成對校園內威權象徵的反思與定位再思考。

★以下是促轉會針對「政大鋸斷馬腳抗議威權象徵事件」的聲明：

一、 處理威權象徵，是促轉會的法定職責，實踐轉型正義，更是國家的責任，然而，我國民主轉型迄今已逾三十年，國家卻遲至去年才成立促進轉型正義委員會，開始系統性推動轉型正義工程，回應民間早已覺醒的轉型正義籲求。惟，轉型正義的工作經緯萬端，卻須與時間賽跑，更有賴公民社會的共識與支持。本會自成立以來，固戮力執行這項重要任務，但仍須與不同意見對話，方能提出處理威權象徵之妥適方案，須費時日。因此有年輕學子及民眾，因感轉型正義工程之急迫，自行除去或毀壞威權象徵，以行動發聲。本會可以理解此類象徵性言論，但深感遺憾。

二、此外，本會認為，與此類似各式破壞歷史象徵行動也常見於媒體，他們不能視為單一事件，必須藉此全面反省台灣轉型正義如何落實的課題。無論持何種立場，轉型正義工作必須面對台灣社會分歧歷史記憶的深層問題，而這類激烈行動則難以觸及這個深層結構，反而可能招致不同立場的報復行為，造成惡性循環，對推動轉型正義的進程難有實益。對此，本會責無旁貸，將本於職權陸續與相關主管機關協商各式處置方案，但過程中最重要的仍是鼓勵社會對話、帶動討論、廣納各方意見。

三、政治大學在去年透過校內民主程序，經校務會議決議遷移校園內一座蔣中正銅像，台中教育大學也循相同模式處理，中山大學則透過師生投票方式，決定搬遷銅像。目前全台公共空間的蔣介石塑像有1053個，扣除慈湖的277個，還有776個分散在全台灣，校園內就有513個，占了66%，促轉會鼓勵各校師生透過校內民主程序，不論是投票、召開公聽會或校務會議提案等各種管道，以理性思辨的方式，促成對校園內威權象徵之反思與定位的再思考，促轉會也將本於職責，促進這類議題能持續獲得社會更廣泛的討論。