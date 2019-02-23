澎湖縣長賴峰偉23日赴縣議會進行「新臺華輪計劃案」專案報告，期盼府會能齊力以民眾福祉為考量，回歸務實，共同促成新臺華輪在4年內正式營運；不過澎湖縣議會聽完縣長報告後不願「買單」，決議擱置5月定期大會時重新審理，讓全案又回到原點。

賴峰偉表示，議長劉陳昭玲在107年定期會指示：「臺華輪應規劃客貨兩用，且噸數要比舊臺華輪大，以符鄉親需求及民意」，依據議長之結論，日前他聽取「新臺華輪專案報告」後，決定採104年「船速提升研究的單胴體鋼船」的規劃，船長136米、船寬18.5米、客貨兩用（載運人數720人、載貨1250噸）、船舶噸數1萬噸（原臺華輪8,134噸）、最高航速27節、經濟航速12至26節、柴油電力推進系統。

賴峰偉指出，新臺華輪具抗浪性、經濟性及穩定性，有利長期營運，最高航速27節，高雄馬公航程最快約3小時，每年虧損可控制在1,000萬內，高速雙胴體船最高航速34節，高雄馬公航程最快約2.5小時，但油秏高，每年虧損高達5,000萬；而且國內對高速雙胴體船的檢驗、營運經驗不足，曾發生船艏斷裂、停機率過高等問題，因此中央主管機關對高速雙胴體船均持保留態度。

縣政府重估新台華輪造價23億元，原行政院103年核定18億補助經費，已不敷支應；賴峰偉於21日前往台北拜會總統府祕書長陳菊，尋求中央協助，陳菊支持提高預算，將新臺華輪提昇至一定水準，使澎湖鄉親返家不再辛苦，並允諾向蔡英文總統報告澎湖鄉親需求。

針對新臺華輪案，議員張再興、宋國進都發言主張應以快速為主，並採用上鋁下鋼方式設計，議員歐中慨則主張安全為主，議員陳慧玲建議將內部設施應注重實用與舒適性；由於無法形成共識，且預算增加之後財源無著，張再興提出原案送回中央辦理，代理主席的副議長陳雙全也做成決議，希望旅遊處長陳美齡3個月內向中央繼續溝通協調，專案留待5月定期大會時重新審議。