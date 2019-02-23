週六 (23 日) 巴菲特公布年度致股東信，揭露 2018 年 Q4 波克夏海瑟威營業利益達 57.2 億美元，但因股票未實現虧損計入，故 A 類股虧損高達 1.5467 萬美元，而全年來看，波克夏海瑟威共減記了 30.2 億美元無形資產，主要來自近期股價暴跌的卡夫亨氏 (KHC-US)，且截至 2018 年 Q4 底，波克夏海瑟威手中共持有 1120 億的美國公債及現金等價物。

在本封致股東信裡，波克夏同時公布了 2018 年公司財報要點：

2018 全年 GAAP 項下波克夏利潤為 40 億美元，包括 24.8 億美元的營業利益。

2018 全年每股帳面價值上升 0.4%，雖然大幅低於前一年度的 23% 增幅，但高於 S&P 500 2018 年大盤的 -4.4%，績效再度跑贏大盤。

2018 年 Q4 A 類股虧損為 1.5467 萬美元。

2018 年 Q4 A 類股每股帳面價值為 21.25 萬美元。

2018 年 Q4 營業利益為 57.2 億美元

財報其他重要數據：

主要為卡夫亨氏的非現金形式無形資產減記 30 億美元。

出售證券商品來的 28 億美元資本利得。

投資組合的未實現資本損失 206 億美元。

截至 2018 Q4 底，波克夏共持有 1120 億的美國公債及現金等價物。

巴菲特：GAAP 新規造成獲利波動，請關注營業利益

巴菲特在信中表示，波克夏單季出現較大虧損，主要是因為 GAAP 新規為企業的單季獲利或單季虧損增加波動，因為 GAAP 新規要求將未實現的投資組合損益，需計入財報計算。

巴菲特解釋，由於波克夏持有的股票規模龐大，故這種按市價計價的 GAAP 新規，將令波克夏獲利產生大幅波動，巴菲特為此向股東警告：波克夏未來 GAAP 獲利大幅波動，估將成為「新常態」。

而談到 A 類股虧損高達 1.5467 萬美元，巴菲特表示，由於去年 Q4 美股大幅波動，導致波克夏的單日獲利及單日虧損就常常高達 40 億美元，巴菲特建議投資人應更關注波克夏的「營業利益」，不要太關注帳上的未實現損益。

巴菲特：明年不再公布每股帳面價值

因 GAAP 新規規定在財報中應計算持股的帳面價值，每股帳面價值已失去意義，波克夏將更關注持股之市場價格。

在 GAAP 新規中，每股帳面價值計算的結果，常常遠低於持股之市價。

隨著時間的推移，波克夏可能成為重要股票的庫藏股回購方。

巴菲特：股價太高，不適合庫藏股回購

雖然波克夏手中現金高達 1120 億美元，但巴菲特表示，目前股價太貴並不適合執行庫藏股，企業執行庫藏股應考量價格敏感度，若盲目地執行庫藏股回購，將導致股價的內涵價值遭到破壞，而這也是許多傑出的 CEO 常犯下錯誤，出現虧損的原因。

股東信揭露，波克夏在 2018 年僅執行了 13 億美元的普通股庫藏，是低於市場預期的 20 億美元。

最後，市場一直關注的波克夏接班人之問題，巴菲特仍然沒有給出答案，目前高齡達 89 歲的一代華爾街傳奇巴菲特，仍然尚未敲定「誰是接班人」。

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