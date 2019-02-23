週六 (23 日) 巴菲特公布年度致股東信，揭露 2018 年 Q4 波克夏海瑟威營業利益達 57.2 億美元，但因股票未實現虧損計入，故 A 類股虧損高達 1.5467 萬美元，而全年來看，波克夏海瑟威共減記了 30.2 億美元無形資產，主要來自近期股價暴跌的卡夫亨氏 (KHC-US)，且截至 2018 年 Q4 底，波克夏海瑟威手中共持有 1120 億的美國公債及現金等價物。
在本封致股東信裡，波克夏同時公布了 2018 年公司財報要點：
- 2018 全年 GAAP 項下波克夏利潤為 40 億美元，包括 24.8 億美元的營業利益。
- 2018 全年每股帳面價值上升 0.4%，雖然大幅低於前一年度的 23% 增幅，但高於 S&P 500 2018 年大盤的 -4.4%，績效再度跑贏大盤。
- 2018 年 Q4 A 類股虧損為 1.5467 萬美元。
- 2018 年 Q4 A 類股每股帳面價值為 21.25 萬美元。
- 2018 年 Q4 營業利益為 57.2 億美元
財報其他重要數據：
- 主要為卡夫亨氏的非現金形式無形資產減記 30 億美元。
- 出售證券商品來的 28 億美元資本利得。
- 投資組合的未實現資本損失 206 億美元。
- 截至 2018 Q4 底，波克夏共持有 1120 億的美國公債及現金等價物。
巴菲特：GAAP 新規造成獲利波動，請關注營業利益
- 巴菲特在信中表示，波克夏單季出現較大虧損，主要是因為 GAAP 新規為企業的單季獲利或單季虧損增加波動，因為 GAAP 新規要求將未實現的投資組合損益，需計入財報計算。
- 巴菲特解釋，由於波克夏持有的股票規模龐大，故這種按市價計價的 GAAP 新規，將令波克夏獲利產生大幅波動，巴菲特為此向股東警告：波克夏未來 GAAP 獲利大幅波動，估將成為「新常態」。
- 而談到 A 類股虧損高達 1.5467 萬美元，巴菲特表示，由於去年 Q4 美股大幅波動，導致波克夏的單日獲利及單日虧損就常常高達 40 億美元，巴菲特建議投資人應更關注波克夏的「營業利益」，不要太關注帳上的未實現損益。
巴菲特：明年不再公布每股帳面價值
- 因 GAAP 新規規定在財報中應計算持股的帳面價值，每股帳面價值已失去意義，波克夏將更關注持股之市場價格。
- 在 GAAP 新規中，每股帳面價值計算的結果，常常遠低於持股之市價。
- 隨著時間的推移，波克夏可能成為重要股票的庫藏股回購方。
巴菲特：股價太高，不適合庫藏股回購
雖然波克夏手中現金高達 1120 億美元，但巴菲特表示，目前股價太貴並不適合執行庫藏股，企業執行庫藏股應考量價格敏感度，若盲目地執行庫藏股回購，將導致股價的內涵價值遭到破壞，而這也是許多傑出的 CEO 常犯下錯誤，出現虧損的原因。
股東信揭露，波克夏在 2018 年僅執行了 13 億美元的普通股庫藏，是低於市場預期的 20 億美元。
最後，市場一直關注的波克夏接班人之問題，巴菲特仍然沒有給出答案，目前高齡達 89 歲的一代華爾街傳奇巴菲特，仍然尚未敲定「誰是接班人」。
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