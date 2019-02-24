近年台灣學生赴港讀書趨勢增加，香港數所大學看準台生對海外學校躍躍欲試，香港教育大學、香港城市大學、香港理工大學、香港浸會大學與嶺南大學也在學測放榜前夕，提前到台灣舉行面試搶人才。據了解，有意願赴港的台生多半已具備第二外語能力，但赴港學生觀察，台生還有一些小毛病有待克服。

大學暨技職校院多元入學博覽會於23、24日登場，看準台生赴港趨勢增加，香港五所大學也於學測放榜前來台舉行面試，提前搶人才。

赴香港理工大學面試的許同學談到，選擇赴港讀大學，在於看上香港學校提供多樣實習機會，香港國際化與地理位置也是一大考量，實習能結合國際市場是最吸引人的一部分。

據現場採訪了解，商業背景與地域優勢仍是台生選擇香港的主要理由。香港城市大學一年級學生、來自台灣的戴同學畢業於建國中學、學測73級分，他表示，很早就有出國讀書的念頭，最後選擇落地香港，在於離家近又是全英文授課，加上近年香港的大學多承認學測成績，相較過去方便不少。

戴同學談到，香港的優勢數年不變，都是國際化，能跟各國學生交流也是台灣少見的經驗，加上只要七年時間就能取得永久居留證，「香港還是東西交流的要衝。」

戴同學表示，台灣學生到香港讀書多半是很認真的一群，加上赴港前多會特別針對全英文授課環境特別努力，故語言能力不會太差、課堂溝通多無大礙，「學業特別認真的都是台灣學生，但台灣人比較習慣窩在自己的小圈圈裡。」

在外讀書人生地不熟，同一個國家便容易聚集在一起，戴同學談到，雖然近年台灣學生越來越多，但很多學生怕孤獨還是走不出同一個國家的社交圈，但來港讀書若不接觸跨國文化便相當可惜，「這可能是台灣學生需要克服的地方。」建議台灣學生若選擇香港的大學就讀，應該多參加國際交流、走出文化舒適圈。