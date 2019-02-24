行動佛殿加持美金發財金滿滿福報
▲世界佛教正心會「行動佛殿」配合2019台灣燈會在屏東大鵬灣，接地氣舉行元宵慶祝晚會，恆性嘉措仁波且與公益藝演團體合影。（圖／世界佛教正心會提供）

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世界佛教正心會行動佛殿環島祈福第30站，配合台灣燈會展期來到屏東大鵬灣，指導金剛上師恆性嘉措仁波且每天修法迴向，23、 24日晚上更舉行公益慈善慶祝元宵晚會，首日估計吸引千人欣賞藝文演出；接著的2/24(日)、2/28(四)、3/1(五)、3/2(六)晚上6-8點，也將現場發送「頂聖如來財富財神法」加持大眾的「美金發財金」。

▲世界佛教正心會行動佛殿元宵慶祝晚會在台灣燈會區旁擺置兩座藏式「轉經輪」， 提供民眾轉動經輪消除一切違緣障礙業、累積無邊福慧資糧。（圖／世界佛教正心會提供）

世界佛教正心會行動佛殿「鬧元宵慶祝晚會」，邀請眾多表演團體到樂藝供佛慈善演出，有「拾音樂集」鋼琴、大提琴、小提琴、長笛及聲樂演出，屏東在地的「勁太鼓」用多種鼓的不同音高，加上鈸及其他樂器搭配別有一番韻味；來自高雄福山國小的直笛六重奏，今年四月將代表台灣到以色列參加特拉維夫國際直笛大賽，也特地帶來西班牙狂想曲、古笛組曲等高難度的曲子，也有大家琅琅上口的台灣民謠如望春風、雨夜花、四季紅、月夜愁、燒肉粽等曲目豐富。

行動佛殿元宵晚會
▲高雄市福山國小直笛團曾獲得107年第14屆台灣直笛大賽「金賞獎」，在大鵬灣燈會「行動佛殿元宵晚會」演出，今年四月將代表台灣到以色列參加特拉維夫國際直笛大賽。（圖／世界佛教正心會提供）

慈善演出舞蹈表演，由在地潮州的唐采舞蹈團特別編舞，數十位小朋友帶來熱鬧歡喜的舞蹈表演舞力全開，還有好姊妹創意舞團、Sunday Girls、陽光健康操、佛朗明哥黃美綸、水袖舞劉亭秀、肚皮舞姜皓晶、陳玫均、芭蕾舞童怡嘉、苑慕貞等演出；表演的壓軸，由金鑽龍、賴嘉宏、王金和、蔡振祺、黃俊堂、楊玉翎等歌手，演唱一首又一首膾炙人口的流行歌曲，最後台下觀眾一起大合唱，執行長陳和慧感謝公益慈善演出的表演者，特別致贈感謝狀及好運福袋。

世界佛教正心會的「行動佛殿」，由一台17噸大卡車改裝而成，去年6月開始環島祈福，第30站從2月15日來到屏東大鵬灣，指導金剛上師恆性嘉措仁波且更是每天修法迴向，祈請 南無第三世多杰羌佛 、 南無本師釋迦牟尼佛，為國泰民安祈福、為世界和平祈福、為一切眾生光明永昌祈福，每天也吸引上千人到行動佛殿上禮佛、瞻仰佛舍利，開春期間將自己的心願告訴諸佛菩薩祈求平安吉祥。

▲「行動佛殿環島祈福」在大鵬灣台灣燈會，恆性嘉措仁波且帶領信眾每天固定時間誦經為國泰民安祈福、為一切眾生光明永昌祈福。。（圖／世界佛教正心會提供）

在行動佛殿停靠大鵬灣的期間時，世界佛教正心會述說，15日當天遠在美國佛教城聖天湖河床上，天氣艷陽高照、卻有奔流河水捲起聖天湖邊的殘渣廢草，同時沒有傷害樹木、房子，同時在天上也出現了彩虹，在台灣舉行法會的信徒聽聞，也表示同感歡喜。

行動佛殿配合台灣燈會花燈閃閃，進入佛殿有等人高的「西遊記花燈」，以唐玄奘西天取經做為主題，兩座藏式轉經輪讓民眾轉好運，順順利利，可以上佛殿禮拜三寶佛，頂禮佛舍利，民眾最後可以到帳篷區領取免費的好運福袋及金豬燈籠、財神水，指導上師恆性嘉措仁波且有感眾生窮苦困陷輪迴，特別修「頂聖如來財富財神法」加持大眾「美金發財金」，預計在2/24(日)、2/28(四)、3/1(五)、3/2(六)晚上6-8點發送，希望眾生都能增長福報開敷智慧，修學如來正法，邁向成就解脫。

行動佛殿元宵晚會
▲2019台灣燈會在屏東大鵬灣，世界佛教正心會接地氣舉辦「行動佛殿 元宵慶祝晚會」，很多出家師父與民眾前來禮敬三寶佛及瞻仰佛舍利。（圖／世界佛教正心會提供）

行動佛殿元宵晚會
▲行動佛殿在台灣燈會接地氣設置「財富財神許願池」， 供奉財富財神及紅財神，許多民眾投擲銅板許下心願，歡迎民眾取財神水，將財氣、福氣帶回家。（圖／世界佛教正心會提供）

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