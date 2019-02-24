世界佛教正心會行動佛殿環島祈福第30站，配合台灣燈會展期來到屏東大鵬灣，指導金剛上師恆性嘉措仁波且每天修法迴向，23、 24日晚上更舉行公益慈善慶祝元宵晚會，首日估計吸引千人欣賞藝文演出；接著的2/24(日)、2/28(四)、3/1(五)、3/2(六)晚上6-8點，也將現場發送「頂聖如來財富財神法」加持大眾的「美金發財金」。



世界佛教正心會行動佛殿「鬧元宵慶祝晚會」，邀請眾多表演團體到樂藝供佛慈善演出，有「拾音樂集」鋼琴、大提琴、小提琴、長笛及聲樂演出，屏東在地的「勁太鼓」用多種鼓的不同音高，加上鈸及其他樂器搭配別有一番韻味；來自高雄福山國小的直笛六重奏，今年四月將代表台灣到以色列參加特拉維夫國際直笛大賽，也特地帶來西班牙狂想曲、古笛組曲等高難度的曲子，也有大家琅琅上口的台灣民謠如望春風、雨夜花、四季紅、月夜愁、燒肉粽等曲目豐富。

慈善演出舞蹈表演，由在地潮州的唐采舞蹈團特別編舞，數十位小朋友帶來熱鬧歡喜的舞蹈表演舞力全開，還有好姊妹創意舞團、Sunday Girls、陽光健康操、佛朗明哥黃美綸、水袖舞劉亭秀、肚皮舞姜皓晶、陳玫均、芭蕾舞童怡嘉、苑慕貞等演出；表演的壓軸，由金鑽龍、賴嘉宏、王金和、蔡振祺、黃俊堂、楊玉翎等歌手，演唱一首又一首膾炙人口的流行歌曲，最後台下觀眾一起大合唱，執行長陳和慧感謝公益慈善演出的表演者，特別致贈感謝狀及好運福袋。

世界佛教正心會的「行動佛殿」，由一台17噸大卡車改裝而成，去年6月開始環島祈福，第30站從2月15日來到屏東大鵬灣，指導金剛上師恆性嘉措仁波且更是每天修法迴向，祈請 南無第三世多杰羌佛 、 南無本師釋迦牟尼佛，為國泰民安祈福、為世界和平祈福、為一切眾生光明永昌祈福，每天也吸引上千人到行動佛殿上禮佛、瞻仰佛舍利，開春期間將自己的心願告訴諸佛菩薩祈求平安吉祥。

在行動佛殿停靠大鵬灣的期間時，世界佛教正心會述說，15日當天遠在美國佛教城聖天湖河床上，天氣艷陽高照、卻有奔流河水捲起聖天湖邊的殘渣廢草，同時沒有傷害樹木、房子，同時在天上也出現了彩虹，在台灣舉行法會的信徒聽聞，也表示同感歡喜。

行動佛殿配合台灣燈會花燈閃閃，進入佛殿有等人高的「西遊記花燈」，以唐玄奘西天取經做為主題，兩座藏式轉經輪讓民眾轉好運，順順利利，可以上佛殿禮拜三寶佛，頂禮佛舍利，民眾最後可以到帳篷區領取免費的好運福袋及金豬燈籠、財神水，指導上師恆性嘉措仁波且有感眾生窮苦困陷輪迴，特別修「頂聖如來財富財神法」加持大眾「美金發財金」，預計在2/24(日)、2/28(四)、3/1(五)、3/2(六)晚上6-8點發送，希望眾生都能增長福報開敷智慧，修學如來正法，邁向成就解脫。



