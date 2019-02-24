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▲西門町現場已聚集近千民眾等候，台北市觀光傳播局宣布，遊行將會照常舉辦。（圖／記者林柏年攝, 2019.02.24）

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2019 台北燈節踩街嘉年華今（ 24 ）日下午 3 點登場，西門町現場已聚集近千民眾等候，台北市觀光傳播局宣布，遊行將會照常舉辦，不過演出內容可能會有所調整，同時提醒民眾，注意自身保暖及安全。

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