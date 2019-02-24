NOWnews 焦點 快訊／民眾風雨無阻等候 台北燈節遊行照常舉辦 生活中心／台北報導 - 2019-02-24 14:19:27 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print ▲西門町現場已聚集近千民眾等候，台北市觀光傳播局宣布，遊行將會照常舉辦。（圖／記者林柏年攝, 2019.02.24） A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. 2019 台北燈節踩街嘉年華今（ 24 ）日下午 3 點登場，西門町現場已聚集近千民眾等候，台北市觀光傳播局宣布，遊行將會照常舉辦，不過演出內容可能會有所調整，同時提醒民眾，注意自身保暖及安全。 相關文章更多文章 台北燈節遊行今登場 天公伯攪局恐取消 大陸冷氣團發威全台有雨 玉山、合歡山有望下雪 冷氣團挾雨今晚最冷！體感溫度僅10度 熱門文章 印度假酒流竄 阿薩姆邦94人中毒亡、200人送醫 2019-02-24 陽岱鋼熱身賽同場競技 王柏融手感燙各隊頭大 2019-02-24 迪麗熱巴兒時照曝光！大眼挺鼻有如洋娃娃 2019-02-24 數十載韓戰遺緒 川金二會難解的結 2019-02-24 盼揮去記者命案陰影 沙國首派公主出任駐美大使 2019-02-24