為改善空氣品質，降低二行程老舊機車汙染，彰化縣環境保護局極推展加速淘汰老舊機車加碼補助方案；彰化縣長王惠美宣布彰化縣淘汰二行程機車各項補助方案，呼籲縣民把握機會將家中二行程機車淘汰，換購電動二輪車，大家一起來改善空氣品質。



王惠美說，從108年1月1日起申請報廢二行程機車，且車籍設籍在彰化縣一年以上的縣民，就具備淘汰二行程機車換購電動車可申請補助金的資格，民眾只要淘汰二行程機車換購電動二輪車，最高補助到2萬5,000元，中低收入戶最高補助到3萬元。



彰化縣的機車數高達81萬輛，其中二行程機車尚有4萬8,000輛，為改善彰化縣空氣品質及降低二行程機車造成的汙染排放，王惠美表示，淘汰舊機車可獲得兩千元獎助，如換購四行程或電動機車，最高可補助兩萬五千元，中低收入戶更高達三萬元，希望能加速淘汰二行程機車，讓大家能轉成四行程。



王惠美指出，空氣汙染非常嚴重，空氣汙染有兩個原因，一是移動性汙染源、二是固定性汙染源，固定性汙染如中火、工業等汙染源，移動性汙染源則包含汽、機車，二行程機車是民國60、70年代出產地機種，相對沒那麼環保，對空氣汙染也比較嚴重。



彰化縣環境保護局長阮順寧指出，二行程機車排放廢氣中的碳氫化合物（HC）排放量約為四行程機車的18倍，再加上零件設備老舊劣化等因素而易產生大量青白煙中包含高危害性的細懸浮微粒(PM2.5)，不僅造成空氣汙染，更可能危害民眾的健康。

