107學年度HBL八強賽剩下最後2日賽程，女子組至今唯一不敗的永仁高中今(24)日以67:54力退淡水商工，也關起淡商相隔3年重返4強的大門，永仁有機會挑戰全勝奪冠，永仁教頭時超傑表示，「奪冠是目標，是不是全勝沒關係。」

上屆第4名的永仁在預賽力退衛冕軍普門中學取得5戰全勝晉級，昨日八強戰再度交鋒永仁仍技壓普門，加上今天拿下淡商八強賽6連勝，本屆已取得11連勝，有機會挑戰隊史第2度14連勝奪冠紀錄，前一次在102學年度。

「每一場都要贏。」時超傑表示，「現階段每一隊都有輸不得的壓力，每一隊都很強，端看球員如何克服壓力。我都希望每場壓力都在我身上，他們都放開來打。像丁芷容今天就放開打，表現很好、有裡有外，信心有回來。」

永仁今天以高三前鋒吳瑋茹攻下16分為最佳，高二前鋒丁芷容挹注次高的14分9籃板，去年新人后鄭慧慈貢獻10分。淡商只有高二主將王玥媞發揮正常，拿下26分7籃板，其他人得分都未能突破雙位數。

丁芷容表示，「昨天確定晉級後心情比較放鬆，但還是今天比賽還是很認真。升高二後不執著一定要投中距離，拉開來練三分球。」今天外線6投3中是本季最佳。她也信心喊話明天一定要贏，「維持氣勢前進小巨蛋。」

明天八強最後一戰，永仁將對上今天敗給普門的南山(5勝1負)，也將是四強前哨戰，時超傑表示，「要拚分組第一，取得有利位置。我們攻防連貫性還有防守都要加強。今年有8個高三，打一場少一場，要他們盡情享受比賽​。奪冠是目標，是不是全勝沒關係。」