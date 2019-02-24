小蝦米對抗大鯨魚！本屆大黑馬、隊史首闖八強的光復高中今(24)日首度對上衛冕軍松山高中，擠進幾乎滿場球迷觀戰，雙方戰得激烈，松山整場外線失靈24投2中，光復靠著團隊點點開花，王牌喬楚瑜籃下得手連拿4分，終場以54:46大爆冷門擊敗松山。

賽前光復、松山、高苑工商同樣取得3勝並列，還要考慮4勝的南山，要搶剩下的3張四強門票，但是高苑對戰前二者都取勝，所以今天光復、松山今天都有不能輸的壓力。光復預賽、複賽都沒和松山分在同組，所以今天是首度本屆交手。

一開賽兩隊防守都相當拼命，首節剩下首節剩下5分30秒，松山許皓翔投進兩分，本場兩隊得分首度開張，不過松山上半場外線失靈9投1中，隊長章富溢上半前結束前替補上場，馬上建功，砍進壓哨三分球，同時也是松山本場首顆三分球。

光復王牌喬楚瑜被包夾死守，替補的張子奕、李承謙跳出來飆外線，首節打完兩隊都是個位數得分，光復8:9落後，但第二節結束光復反倒以27:24取得領先。

易籃後雙方持續拉鋸，第四節中段光復點點開花、李承謙、林煒淳、張子奕連砍3顆三分球拉開6分領先，松山沉悶許久的主控林勵、馬建豪接連切入緊咬分差，最後39秒，喬楚瑜籃下擺脫3人包夾放進2分，光復拉開4分保險分，松山反攻失敗，終場以8分之差落敗。