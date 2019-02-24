由頂新集團旗下和德文教基金會，與「台日野球留學支援」共同推出的「追夢工程計畫」今(24)日邁入最終階段，第三階段的測試會將從8名青少棒選手中，選出3人到日本野球留學，而熱愛棒球的頂新「三董」魏應充也到場關心。

「追夢工程計畫」這回與7度打入甲子園的金城學園遊學館高等學校合作，選出3位選手赴日就讀，接受日本「理論棒球」的科學化訓練，並由和德基金會提供全額獎助學金，幫助台灣年輕選手們勇敢追夢。長期關注台灣棒球教育與發展的頂新和德文教基金會創辦人魏應充，也出席測試會現場，於賽前給予小選手們鼓勵。

此計畫自去年8月啟動以來，吸引全台多位優秀選手參與。第二階段測試會更邀請到中職教練林威助、日職選手廖任磊及吳念庭擔任評審，經過2階段的篩選與測試，由8位青少棒選手脫穎而出，正式進入最終階段的測試。

此次測試會項目包含速度、打擊、守備、投球等全方位的測試，並進行實戰測試，除了評估選手各方面的能力及技巧外，更關注選手於場上的態度及未來的發展潛力。最終階段將選出3位球技與品行兼具的優秀球員，獲得赴日本高中打球留學之機會。

負責此次測試會的「台日野球留学支援」創辦人暨執行長晁菘徽表示：「去日本留學打球是非常辛苦的挑戰，因此除了場上的球技外，我們更重視球員表現出的積極與態度，進入最終測試的選手們都很優秀，期待他們可以表現出最好的一面。」

追夢工程計畫的結果，將在3月中公布，魏應充希望未來這些選手學成歸國，能將所學貢獻給台灣棒球，更歡迎他們能加入味全龍隊，作為味全龍的生力軍。頂新集團發言人歐陽劭瑋也表示：「築夢工程的孩子，夢想的未來可能是在日本的甲子園，可能是日本職棒，也可能是中華職棒，甚至是中職的味全龍。」