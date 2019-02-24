二林鎮廣興國小推動英語學習及國際教育不遺餘力，帶領25位中高年級學生前往臺灣大學，和「國際學伴」進行面對面交流。學生除了獻上親手製作的「香草祈福卡」表達情誼外，也向國際學伴介紹廣興校內正在推展的香草教育特色。



國際學伴計畫(簡稱ICL)是教育部協助偏鄉國中小學生提升英語能力的重要計畫，只要申請通過，偏鄉中小學生平日便能透過網路視訊和國際學伴進行一對一的英語互動學習。廣興國小自107年申辦至今，已經讓學生和國際學伴產生良好的學習夥伴關係，英語能力也獲得顯著提升。

廣興國小師生到現場先用英語簡單問候，並邀請國際學伴選擇廣興做為交流學校，獲得在場逾百位外籍生熱烈歡迎。在會場，由六甲顏思婕代表致贈「香草祈福卡」給大學國際學伴，全程以英語致謝。



顏思婕說：「剛開始好緊張，但是學伴哥哥很親切，用微笑鼓勵我，所以我便開口用英語介紹我們親手製作的香草卡片，覺得很開心。」六甲林麗津說：「站到臺上，看到那麼多國家的哥哥姐姐們，緊張到腦中一片空白，幸好主任陪著大家一起用英語跟哥哥姊姊們打招呼，看到他們那麼熱情，真期待他們來到廣興國小跟我們一起體驗。」 。」

為了這次國際學伴相見歡，六甲江雋元老師指導學生用英語表達祝福，楊明貴老師則協助學生運用在地特色香草自製祈福卡，楊素綾主任則負責指導學生7種常用英文問候語，讓學生可以在國際學伴面前，展現廣興的熱情與友善。在出發前，孩子們相當期待，五年級黃偉勳說：「我要準備好見面的自製卡片，跟大哥哥說聲感謝。」



教務主任楊素綾表示，目前已經跟臺大完成協定，今年五月國際學伴將從台北來到彰化二林鎮，和廣興國小進行學習之旅。在此之前，廣興會利用相關課程，指導孩子認識國際學伴所屬的家鄉特色，讓他們建立不同國家的文化觀，再指導孩子成為「廣興香草課程解說大使」，以便招待來訪的國際學伴，讓其感受廣興國小對於英語和國際教育推動落實的成果。

