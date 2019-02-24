「(新竹)光復路上有間學校進四強。」光復高中教頭賽後陳定杰感性表示。隊史首闖八強的光復今(24)天以小博大，以54:46賞給衛冕軍松山高中3連敗，光復目前已4勝2負暫居第3，相較對戰成績，光復幾乎肯定能再創隊史最佳首闖小巨蛋。

昨天光復1分惜敗南山，今天面對「綠色神盾」松山，展現百分百拚勁，陳定杰透露贏球秘訣，「最後一節才是我們要打的球，前三節咬住比分，松山歷史包袱會在第四節顯露。昨天跟南山鏖戰到最後才被絕殺，有打出信心。」

「今天是光復KD勝過松山KD(馬建豪)」陳定杰大讚子弟兵，「這兩天MVP我會給(張)子奕。喬楚瑜打得很好，射手也跳出來才能拿下勝利。」張子奕今天從板凳出發，首節帶頭飆三分球，比賽最後和隊友連砍3顆三分球，都是致勝關鍵。

張子奕則認為，「沒有誰比較好，在球場上大家都是很努力打球。」陳定杰笑說，張子奕比較膽小，因為自己瘦高誤以為符合罕病馬凡氏症的病徵，檢查後發現沒有，才安心打球，不過這兩場關鍵戰役心臟都很大顆。

陳定杰認為光復踏進四強不僅僅是榮耀，更是希望能留住新竹球員，不用辛苦北漂或是南進，「每座山都很難爬，只有南山沒翻過，如果不是首戰慘敗高苑(工商)，孩子不會知道八強的殘酷，一步一腳印，堅持到底，這會是光復的傳統。」