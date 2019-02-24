廈門市海滄區去年招募了 35 名台籍青年擔任「社區主任助理」，昨天 ( 23 日 ) 又在網站上發出增聘 8 名「社區主任助理」的公告，廣邀台灣人才。對此，陸委會今天（ 24 日 ）發出聲明指出，有關國人赴陸任職社區主任助理，內政部已依法著手行政調查，除給予當事人陳述意見外，按《兩岸人民關係條例》第 33 條第 2 項規定，最高可罰 10 萬以上， 50 萬以下新台幣。

廈門市海滄區是大陸第一個國家級台商投資區，並與台灣有深厚的歷史文化及地緣情誼，去年海滄經歷了一系列的綜合評比，最後從 278 位報名者中挑選出 35 位台籍青年，成為首批的台籍「社區主任助理」。

23 日，廈門市海滄區政府網站又發出了增聘 8 位台籍「社區主任助理」的公告，公告指出，「鑒於發展需要和出現部分缺額，為借鑒台灣經驗，進一步推動台胞參與服務福建省廈門市海滄區鄉村振興與社區治理，經研究，決定增聘 8 名台胞擔任海滄區社區主任助理」。

據了解，公告上的招聘條件，除年齡要在 45 歲以下，具大學學歷且不在大陸工作，應聘者還必須認同「九二共識」，支持兩岸關係和平發展與「中華民族偉大復興」。

至於工作內容，錄取者得參與編制、執行鄉村振興規劃方案；溝通對接兩岸，深化互相認同與融合，促進兩岸宗親交流、互動等。薪資部分，試用期月薪約 4 萬 6000 元（新台幣，下同），試用期為 2 個月，採「兩年一聘」制度，正職年薪近 70 萬。

對於國人在陸擔任公職，陸委會表示，經相關機關調查認定，社區居民委員會是大陸基層行政組織，原則上構成違反《兩岸人民關係條例》第 33 條第 2 項規定，不得任職黨政軍、行政或具政治性機關(構)、團體之職務或為其成員。違者最高可罰 10 萬以上， 50 萬以下新台幣。

陸委會指出，大陸對我始終採取軍事恫嚇、外交脅迫及政治打壓等手段，逼迫台灣政府及人民屈從其政治主張及意識形態，也從不放棄用武力統一台灣。陸方繼續利誘招聘台灣民眾參與基層治理工作，威迫民眾屈從其「政治主張」及「意識形態」，並無助於兩岸關係的良性互動。