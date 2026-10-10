中華民國生日快樂！115 年雙十國慶大會今（10）日上午於總統府前廣場登場。今年典禮由主播哈遠儀、戴立綱、蔡婷育及劉宜函聯袂主持，精彩亮點涵蓋三軍儀隊操演、巨幅國旗機隊、國家汪汪隊搜救犬及雷虎小組彩煙衝場。《NOWNEWS今日新聞》特別整理官方線上直播管道、節目流程表、安檢規範與周邊交管，帶您一手掌握！
🟡2026國慶線上直播！三大官方收看管道一次掌握
國慶籌備委員會與政府單位提供無廣告干擾的高畫質官方直播訊號，無法親臨現場的民眾可透過以下官方管道同步免費線上看：
中文直播連結
https://youtube.com/live/1fz9X5SB8Nk
英文直播連結
https://www.youtube.com/live/8h4ssSQ3Gh8
台語直播連結
https://youtube.com/live/JU8PNc_9mUo
客語直播連結
https://youtube.com/live/LmfeiRFSAlI
原住民族語直播連結
https://youtube.com/live/ju7PiIXljMY
閩東語直播連結
https://youtube.com/live/Dm9Cqs64KWA
即時字幕直播連結
https://youtube.com/live/miTv2ltcmIo
「中華民國 讚國慶」FB粉專直播連結
https://www.facebook.com/rocbirthday
（公視 YouTube 頻道及各大新聞媒體亦將串流播送）
🟡完整節目流程表整理！雷虎小組彩煙壓軸亮相
10 月 10 日大會流程分為三大階段，壓軸由空軍雷虎小組駕駛勇鷹高教機噴三色彩煙衝場收尾：
📍序幕暖場（08:57 – 09:59）
kinaqadavan 生日快樂 - 娜麓灣樂舞劇團 + 屏東原鄉部落青年會
鼓號齊鳴慶雙十 攜手齊心衛家邦 - 國防部聯合樂隊暨三軍儀隊
T-CORE 臺灣之心 - 莊敬高職
星圖璀璨 光耀雙十 - 曉明女中
八音行前路 臺灣創新途 - 客家委員會
國防部聯合樂隊暨三軍儀隊屏障主席臺
📍國慶大會階段（10:00 – 11:03）
國歌領唱（旋翼機 - 吊掛國旗）金門縣聯合合唱團 + 金門兒童合唱團
主席致詞
僑胞代表致詞
國慶禮讚 - 玉桃獻壽歌舞讚，喜迎國慶萬民歡
總統講話
國防部聯合樂隊暨三軍儀隊屏障退場
📍主題表演階段（11:04 – 11:49）
榮耀在憲 - 憲兵指揮部快速反應連
空中分列式
突破極限 國際揚威 - 國立體育大學
榮耀英雄車隊
模擬災害應變救援及直升機吊掛 - 臺北市消防局 + 內政部空勤總隊
日本台灣友好議員聯盟、台日交流聯誼會祝賀遊行
韌性科技 航太先鋒 - 國家太空中心
韌性國安 巡守海防 - 海洋委員會海巡署
韌性防災 守護生命 - 衛生福利部、內政部警政署、內政部消防署
忠誠勇毅 士在必行 - 陸軍專科學校展旗隊
梯隊遊行
空軍雷虎小組衝場
🟡巨幅國旗飛越！雷虎小組彩煙衝場與地展亮點
今年大會亮點極具震撼力！國歌領唱時，陸航 601 旅將出動直升機隊，於府前上空吊掛長 18 公尺、寬 12 公尺的巨幅國旗震撼進場。主題表演階段不僅有憲兵快反連駕駛 65 輛「挑戰者」重型機車展現靈活隊形變化，內政部更首次集結超大規模的 2,500 名防災士組隊遊行。大會尾聲則由雷虎小組隊員親自駕駛勇鷹高級教練機，以三色彩煙劃過總統府天空，帶來精彩高潮。
🟡安檢禁忌懶人包！違禁品清單與觀禮抽籤攻略
幸運抽中觀禮資格的民眾，入場請務必配合身分驗證與嚴格安全檢查：
背包限制：嚴禁攜帶長寬 40 公分以上之大型背包或手提包入場。
雨具規定：觀禮區內嚴禁使用雨傘及不透明雨衣，如遇雨請備淺色透明雨衣。
相機規範：限用鏡頭 50mm 以內之一般相機，禁用長焦/望遠鏡頭、腳架及自拍棒，管制點須配合試拍驗證。
禁帶物品：禁止攜帶雷射光筆、電子煙、酒類、氣球、高音汽笛、長條旗幟及涉及政治選舉宣傳之標語服飾。全區為限制空域，嚴禁空拍機及遙控飛行器升空。
💡 錯過今年？明年如何親臨現場觀禮？
國慶籌備委員會每年皆開放 500 名免費觀禮名額供民眾抽籤。若明年想近距離感受現場震撼，可在 9 月初密切留意「中華民國 讚國慶」官方臉書粉專公告，只要年滿 18 歲且持我國身分證即可線上登記，中籤完成確認後即可進入總統府前現場觀禮並領取專屬國慶紀念禮包！
🟡總統府周邊雙階段交管！管制範圍與時段一覽
因應慶典維安，總統府周邊實施兩階段交通管制：
第一階段（人車管制）：10/9 22:00 至 10/10 13:00，核心區域（衡陽路/常德街以南、貴陽街/愛國西路以北、公園路以西、桃源街以東）實施嚴密管制。
第二階段（車輛管制）：10/10 00:00 至 10/10 13:00，擴大至中華路、忠孝西路、南海路與中正紀念堂周邊車輛管制。周邊 59 線公車改道，捷運台大醫院站等周邊 YouBike 站位自 10/9 22:00 起暫停營運。
資料來源：115年國慶官方網站
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https://www.youtube.com/live/8h4ssSQ3Gh8
台語直播連結
https://youtube.com/live/JU8PNc_9mUo
客語直播連結
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🟡完整節目流程表整理！雷虎小組彩煙壓軸亮相
10 月 10 日大會流程分為三大階段，壓軸由空軍雷虎小組駕駛勇鷹高教機噴三色彩煙衝場收尾：
📍序幕暖場（08:57 – 09:59）
kinaqadavan 生日快樂 - 娜麓灣樂舞劇團 + 屏東原鄉部落青年會
鼓號齊鳴慶雙十 攜手齊心衛家邦 - 國防部聯合樂隊暨三軍儀隊
T-CORE 臺灣之心 - 莊敬高職
星圖璀璨 光耀雙十 - 曉明女中
八音行前路 臺灣創新途 - 客家委員會
國防部聯合樂隊暨三軍儀隊屏障主席臺
國歌領唱（旋翼機 - 吊掛國旗）金門縣聯合合唱團 + 金門兒童合唱團
主席致詞
僑胞代表致詞
國慶禮讚 - 玉桃獻壽歌舞讚，喜迎國慶萬民歡
總統講話
國防部聯合樂隊暨三軍儀隊屏障退場
📍主題表演階段（11:04 – 11:49）
榮耀在憲 - 憲兵指揮部快速反應連
空中分列式
突破極限 國際揚威 - 國立體育大學
榮耀英雄車隊
模擬災害應變救援及直升機吊掛 - 臺北市消防局 + 內政部空勤總隊
日本台灣友好議員聯盟、台日交流聯誼會祝賀遊行
韌性科技 航太先鋒 - 國家太空中心
韌性國安 巡守海防 - 海洋委員會海巡署
韌性防災 守護生命 - 衛生福利部、內政部警政署、內政部消防署
忠誠勇毅 士在必行 - 陸軍專科學校展旗隊
梯隊遊行
空軍雷虎小組衝場
今年大會亮點極具震撼力！國歌領唱時，陸航 601 旅將出動直升機隊，於府前上空吊掛長 18 公尺、寬 12 公尺的巨幅國旗震撼進場。主題表演階段不僅有憲兵快反連駕駛 65 輛「挑戰者」重型機車展現靈活隊形變化，內政部更首次集結超大規模的 2,500 名防災士組隊遊行。大會尾聲則由雷虎小組隊員親自駕駛勇鷹高級教練機，以三色彩煙劃過總統府天空，帶來精彩高潮。
幸運抽中觀禮資格的民眾，入場請務必配合身分驗證與嚴格安全檢查：
背包限制：嚴禁攜帶長寬 40 公分以上之大型背包或手提包入場。
雨具規定：觀禮區內嚴禁使用雨傘及不透明雨衣，如遇雨請備淺色透明雨衣。
相機規範：限用鏡頭 50mm 以內之一般相機，禁用長焦/望遠鏡頭、腳架及自拍棒，管制點須配合試拍驗證。
禁帶物品：禁止攜帶雷射光筆、電子煙、酒類、氣球、高音汽笛、長條旗幟及涉及政治選舉宣傳之標語服飾。全區為限制空域，嚴禁空拍機及遙控飛行器升空。
💡 錯過今年？明年如何親臨現場觀禮？
國慶籌備委員會每年皆開放 500 名免費觀禮名額供民眾抽籤。若明年想近距離感受現場震撼，可在 9 月初密切留意「中華民國 讚國慶」官方臉書粉專公告，只要年滿 18 歲且持我國身分證即可線上登記，中籤完成確認後即可進入總統府前現場觀禮並領取專屬國慶紀念禮包！
🟡總統府周邊雙階段交管！管制範圍與時段一覽
因應慶典維安，總統府周邊實施兩階段交通管制：
第一階段（人車管制）：10/9 22:00 至 10/10 13:00，核心區域（衡陽路/常德街以南、貴陽街/愛國西路以北、公園路以西、桃源街以東）實施嚴密管制。
第二階段（車輛管制）：10/10 00:00 至 10/10 13:00，擴大至中華路、忠孝西路、南海路與中正紀念堂周邊車輛管制。周邊 59 線公車改道，捷運台大醫院站等周邊 YouBike 站位自 10/9 22:00 起暫停營運。