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🟡10月10日信義區塞爆！交通局：搭大眾運輸

🟡台北市政府國慶日升旗典禮

▲台北市政府國慶升旗典禮活動流程。（圖／北市府提供）

🟡台北二號店「animate信義店」10月10日開幕

▲台北二號店「animate信義店」10月10日開幕。（圖／業者提供）

🟡「PokéXciting!」寶可夢白天大遊行、夜間舞台秀

▲「PokéXciting! in 台北」活動時程表、地圖。（圖／業者提供）

🟡「2026 史上最強球鞋與潮流展」松菸登場

▲2026史上最強球鞋與潮流展會，今年推出鞋頭戰鬥陀螺。（圖／業者提供）

🟡BIGBANG大巨蛋國慶連假開唱3天

▲BIGBANG台北場自10月9日、10日、11日連三天在台北大巨蛋開唱。（圖／BIGBANG臉書）

▲2026台北101國慶展演觀賞點。（圖／台北101提供）

🟡信義區「大縱酒之夜」邊逛邊吃邊喝

🟡國慶升旗暨慶祝活動道路交通管制

▲台北市政府國慶升旗活動道路交通管制。（圖／台北市交通局）

🟡台北101大樓國慶煙火交通管制

▲台北101國慶展演交通管制地圖。（圖／台北101提供）

2026國慶日10月10日就在今天！台北信義區一早就有台北市政府國慶升旗活動，白天還有寶可夢大遊行，晚間則有BIGBANG大巨蛋演唱會，壓軸台北101國慶煙火搭配600台無人機展演，從早到晚活動一場接一場，預料吸引大量人潮。由於多項大型活動集中在信義計畫區，台北市政府祭出分階段交通及人行管制，提醒民眾搭捷運前往、提前改道。《NOWNEWS》整理2026國慶10月10日信義區活動、時間、地點、交通管制，想看升旗、寶可夢、BIGBANG或101煙火一次掌握。台北市交通局表示，10月10日適逢國慶日，台北市信義區自上午至晚間將陸續舉辦國慶升旗典禮、台北101國慶煙火＋無人機展演、「PokéXciting! in 台北」寶可夢活動等大型活動，台北大巨蛋也有BIGBANG演唱會，預期信義計畫區周邊將有大量人車集中，部分路段實施交通管制，周邊部分停車場也將提高停車費率。台北市交通局提醒，活動期間道路通行及停車空間均受到影響，建議參加活動民眾多利用捷運等大眾運輸工具，避免自行開車前往；行經信義計畫區周邊車輛，請提前改道忠孝東路、松勤街、松仁路及光復南路等替代道路，並遵從現場員警及義交指揮。國慶日一早就有活動！台北市政府將舉辦國慶升旗暨慶祝活動，現場除了升旗典禮，還有舞台表演、國慶早安市集、大型遊具、手作活動等，適合親子一早到市府廣場感受國慶氣氛。活動時間｜10月10日7:30至12:00升旗時間｜8:00至8:30活動地點｜台北市政府前市民廣場、台北市政府地址｜台北市信義區市府路1號動漫迷國慶日也有新去處！日本動漫、漫畫與遊戲專門店animate信義店10月10日正式開幕，進駐新光三越台北信義新天地A11館3樓，主打動漫周邊、漫畫及角色商品，喜歡日本動漫的粉絲可以趁國慶連假朝聖。開幕日期｜10月10日營業時間｜11:00至22:00活動地點｜新光三越台北信義新天地A11館3樓地址｜台北市信義區松壽路11號3樓寶可夢30週年活動「PokéXciting! in 台北」國慶日登場，台北城市限定的「粉紅色爆炸頭」皮卡丘首度現身。最受矚目就是寶可夢大遊行，粉絲可以到香堤大道一帶與寶可夢角色同樂，周邊也設有Pokégenic打卡點、互動活動及限定內容，活動免費參加。活動時間｜10月10日、11日寶可夢大遊行時間｜11:30–12:00、16:00–16:30活動地點｜香堤大道廣場及周邊地址｜台北市信義區松高路、松壽路一帶活動期間信義廣場、信義安康公園、松壽廣場等地也設有互動內容，官方提醒因應大量人潮，部分舞台活動採事前抽籤制。喜歡球鞋、潮牌、收藏玩物的民眾，國慶連假還可以到松菸逛「2026史上最強球鞋與潮流展會」。現場集結超過94個攤位、破萬件球鞋與潮流玩物，還有球衣、潮牌服飾、玩具及舞台活動等。活動時間｜10月10日、11日10:30至18:10最後入場｜17:30活動地點｜松山文創園區1號倉庫地址｜台北市信義區光復南路133號門票｜一日票280元、二日票360元國小以下學生、70歲以上長者及身心障礙者符合資格可免門票。韓國天團BIGBANG國慶連假連唱3天，10月9日至11日舉行，每日18時至21時，10月10日也是演唱會場次之一，歌迷將湧入台北大巨蛋朝聖，信義區晚間人潮預料更加集中。演唱會時間｜10月10日18:00至21:00活動地點｜台北大巨蛋地址｜台北市信義區忠孝東路四段515號國慶夜壓軸活動就是台北101國慶煙火，今年以「ONWARD TAIWAN 一起點亮台灣」為主題，將結合600台無人機與101煙火展演14分鐘，晚間10點準時點亮台北夜空，國父紀念館及市政府前廣場都是官方推薦觀賞區。展演時間｜10月10日22:00展演地點｜台北101、台北世貿一館及台北君悅酒店上空推薦觀賞區｜台北市政府前市民廣場、國父紀念館國慶日晚間還有「大縱酒之夜」，活動在信義區興雅路一帶登場，民眾可以邊逛街、邊吃美食喝酒，感受國慶連假的夜生活氣氛，也成為信義區晚間聚集人潮的活動之一。活動時間｜10月10日晚間活動地點｜信義區興雅路一帶地址｜台北市信義區興雅路周邊◾市民廣場（新仁愛路）：假日常態管制封閉。◾市府路（松高–松壽）：10月9日10時起至10月10日15時全線封閉。📍10月10日分階段車行管制:◾21時至21時40分，市府路（松高-松壽）道路封閉；市府路（松壽-信義）、松智路（松壽-信義）、松壽路（市府-松智）、信義路（莊敬-松智）及信義路（松智-松仁）往西路段，道路管制車輛只出不進。◾21時40分至22時30分，市府路（松高-松壽）、市府路（松壽-信義）、松智路（松壽-信義）、松壽路（市府-松智）、信義路（莊敬-松智）及信義路（松智-松仁）往西路段，道路封閉禁止車輛通行。📍10月10日人行及捷運出入口管制：◾21時至21時40分，台北101與南山A21四周人行道、市府路西側（松壽路-捷運「台北101/世貿站」5號出口）、台北101三處連通空橋，行人勸離。◾21時40分至22時30分，台北101與南山A21四周人行道、市府路西側（松壽路-捷運「台北101/世貿站」5號出口）、台北101三處連通空橋，禁止通行；捷運「台北101/世貿站」4號出口暫停開放，需改由1、 2、3與5號出口進出。10月10日至11日市政府周邊另舉辦「PokéXciting! in 台北」活動，包括香堤大道「寶可夢大遊行」，以及信義廣場、信義安康公園、松壽廣場等互動活動；大巨蛋10月9日至11日舉辦BIGBANG演唱會，交通局提醒適逢多項活動集中舉行，預期信義計畫區周邊人車流量將明顯增加，提醒民眾優先搭乘大眾運輸前往。