民進黨台南立委補選候選人郭國文24日舉辦競選總部成立造勢大會，前行政院長賴清德、行政院副院長陳其邁、台南市長黃偉哲、民進黨黨主席卓榮泰等綠營重量級大咖齊聚，台南在地立委葉宜津、陳亭妃、王定宇、林俊憲及黨籍議員也到場力挺。



賴清德提到，這一場選舉面對很多困難，有人脫黨參選造成分票危機，能不能勝利，在於支持民主的我們，能否再次團結勝選。這一場選舉不只是郭國文的選舉，也是民進黨能不能再被民眾信任的指標一戰。



陳其邁指出，郭國文與他同屬中生代政治工作者，腳踏實地、了解台南心聲，學歷好，擔任過議員又有地方及中央的行政資歷，是值得台南鄉親信賴的依靠。



黃偉哲說，郭國文是去年選戰時和他並肩作戰的重要伙伴，不只一起解決市民的問題，也一起規劃台南的未來發展，各種台南市民的需求與對未來的期待，郭國文都非常清楚。黃偉哲強調，只有郭國文才能真正無縫接軌，接棒第二選區的立委，用最快速度營造更幸福的台南。

卓榮泰強調，阻擋韓流的最前線落在台南這一席，民進黨一定要團結合作，把脫黨參選的票壓到最低，讓民進黨唯一提名的郭國文能為鄉親服務。

卓榮泰指出，2018九合一大選之後的憂心，「台灣」被逼到牆角，雙北、台中、高雄等四都市長，既是「九二共識」又是「兩岸一家親」，從南到北連成一線與中國勢力相互呼應，中國政治力直接影響台灣的政經與安全。

卓榮泰強調，台南一向是台灣民主前進的指標，此次立委補選，國民黨勢必複製韓國瑜模式，結合中國勢力強攻下這一席立委，造成台南民主的缺口，合謀2020總統及立委大選。因此，3/16的選舉是台灣民主能否繼續前進的關鍵一戰。

郭國文說，他就是農家子弟，小時候看著父母採鳳梨、收竹筍的辛苦，更能體會農家的辛勞。他如果有機會進入國會，第一個要推動的就是改進農產的銷售機制，讓農民的收入能實質增加。316這場立委補選是非常關鍵的一役，民進黨在台南一定要贏，這是台灣主體意識的選戰，也是守衛台灣民主與台南發展的一役。