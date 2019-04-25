週四 (25 日) 瑞銀最新調查顯示，Alphabet、微軟和 Visa 是目前主動型基金經理人最青睞的幾檔個股，而蘋果、雀巢和台積電似乎人氣不佳，敬陪末座。

瑞銀針對主動型基金經理人進行「擁擠交易」調查，欲了解主動型基金經理人減持和增持部位最多的股票，透過基金經理們最看好的股票，及預計表現不佳的股票，看出其投資願景預測。

該調查結果顯示，Visa (V-US) 列入全球基金經理中權重最大的股票，緊隨其後的是阿里巴巴集團 (BABA-US)、Alphabet (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 和萬事達 (MA-US)。

與此同時，蘋果 (AAPL-US) 在減持股票榜上高居榜首，接著是雀巢 (NESN-US)、埃克森美孚 (XOM-US)、騰訊控股與台積電。

然而，一檔股票受歡迎程度也可能是一項反指標。隨著交易越擁擠熱烈，若歷經一群經理大規模拋售，一檔個股下跌的可能性就越大。受歡迎的股票往往會被哄抬價格，從而降低估值吸引力。

多年來，瑞銀一直在警告這種可能性。瑞銀 2016 年在一份關於擁擠交易的報告中稱：「一旦這些交易達到臨界值，或發生外部衝擊，我們預計價格將出現大幅逆轉，因為投資者將同時平倉。」

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