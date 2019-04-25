（中央社記者唐佩君布魯塞爾25日專電）歐盟與日本領導人今天舉行峰會，日本首相安倍晉三敦促中國在國際社會扮演建設性角色，並認為「一帶一路」應尊重並滿足合作國家的財政健全性、開放性、透明性及經濟助益等條件。

安倍自4月22日起接連出訪法國、義大利，今日抵達位於比利時布魯塞爾的歐盟總部旋風拜會歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）及歐盟執委會主席榮科（Jean Claude Juncker），雙方晚間召開歐日峰會，會後發表聯合聲明並共同舉行記者會。

圖斯克在記者會上表示，歐盟與日本友誼深厚，雙方擁有強大的戰略夥伴關係，這是建立在彼此對自由民主、人權和對開放合作及自由公平貿易承諾等的共同價值觀。

今天會議上媒體關注包括中國影響力、世界貿易組織（WTO）、英國脫歐等議題，安倍回答，今天日本與歐盟在討論國際情勢方面針對中國影響力議題，雙方同意國際社會應敦促中國扮演建設性角色。

此外，今天適逢中國北京召開第二屆「一帶一路」論壇，日本身為亞洲核心國家的態度受矚目，對此安倍回覆日媒，認為中國的「一帶一路」倡議，除應對區域及國際合作作出貢獻，中國也應尊重並滿足合作國家的財政健全性、開放性、透明性及經濟助益等條件。

中國近年希望與日方合作投入參與第三國「一帶一路」基礎建設，安倍這席話點出對合作似乎仍有前提。

在針對WTO及貿易議題方面，歐盟與日本共同表達支持以規則為基礎的國際秩序，促進多邊主義及自由、公平的全球貿易。

至於在英國脫歐方面，安倍指出英國是通往歐洲的門戶，日本企業需要一個可預測的商業環境才能繼續在英國開展業務，呼籲歐盟和英國合作避免無協議脫歐。

日本6月即將在大阪舉行20國集團（G20）峰會，歐盟領導人今天也表達全力支持。（編輯：王永志）1080426