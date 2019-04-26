新北市27日起將陸續拆除位於汐止、蘆洲、土城、泰山4座使用率不高的的陸橋，工務局表示，全新北市143座人行陸橋中，經過評估後今年共計要拆除8座，讓陸橋走入歷史，翻轉都市景觀，27日凌晨率先拆除汐止連興陸橋。

新北市改制升格以來，已拆除11座使用率低的人行陸橋，本次拆除的4座陸橋分別為汐止區連興陸橋、蘆洲區蘆中陸橋、土城區感恩陸橋及泰山區貴子陸橋；27日深夜將拆除汐止新台五路1段與連興街口的連興陸橋，該橋目前已進行橋體切割，27日深夜12點30分至隔日6時將封閉新台五路一段，完成拆除工程。

第二階段拆除位於蘆洲中正路的蘆中陸橋，將於5月4日深夜00:30到翌日清晨5時封閉蘆洲中正路；第三階段於5月18日夜間10時至翌日清晨6時，拆除土城水源街與中央路2段的感恩陸橋，屆時將封閉水源街與中央路2段；第四階段將拆除泰山新北大道上的貴子陸橋預計於5月25日拆除。

這4座陸橋依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序通過評估，由養工處、交通局及各轄區公所邀集地方民意代表、里長及附近學校會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，同時蒐集民眾意見，最後才執行拆除工程。養工處表示，位於蘆洲國中旁的蘆中陸橋則是和校方溝通並達成共識之下決定拆除。