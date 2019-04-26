搶攻暑假親子旅遊商機 台中國際旅展參展大爆炸

「2019台中國際旅展」26日起一連4天在台中國際展覽館熱鬧登場！看好暑假親子旅遊商機，參展大爆炸，多達450多家旅遊及餐飲業者，是歷屆規模最大，祭出優惠促銷案五花八門，多家旅行社喊出預購國外旅遊行程現省2成，國內五星級飯店住宿更下殺2.9折起。

主辦單位台中世貿中心表示，今年台中旅展參展廠商暴增近五成，其中，重量級的國外線旅遊業者幾乎全員到位，包括雄獅旅遊、可樂旅遊/康福旅行社、黑皮假期-聯翔國旅行社、雪碧國際旅行社、喜鴻旅行社/喜鴻假期等，帶動的競爭勢必更激烈，祭出的優惠促銷鐵定不手軟。

例如澳門自由行、香港自由行，台中旅展價下殺2,999元起；日本自由行最低5,999元起；荷比法10日旅39,900元；峇里島5日遊、6人成行，小資價6,990元起；韓國首爾星光樂天5日遊、下殺9,888元起；「泰國泰福氣5日」歡樂價17,500元，連離島金門都來搶客，推出自由行2天1夜機加酒每人3699元起的旅展價，還送成交禮。

此外，「五星級餐券秒殺區」年年是展覽亮點，今年參展旅宿業較往年增加，例如首度參展的日月潭涵碧樓，與南京及青島涵碧樓一起聯展，推出住房優惠外，消費滿一萬元，有機會抽中價值六萬元的總統套房。

另星台中享道酒店、亞緻大飯店、林酒店、新天地餐飲集團、金典酒店及日光溫泉度假酒店等，推出的住宿及餐券優惠，俗擱大碗，吸引消費者競相搶購。