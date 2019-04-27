（中央社記者吳欣紜台北27日電）廢核大遊行今天下午登場，反核團體上午召開行前記者會重申遊行訴求並澄清沒有邀請特定總統候選人，擁核團體則在全台車站宣傳「重啟核四」及「核能減煤」公投案。

為了紀念車諾比核災，全國廢核行動平台今天舉辦廢核大遊行，並分台北凱道及高雄兩地進行，主題為「告別核電、風光明媚」，希望透過遊行提醒大家記取核災的教訓。

遊行之前，全國廢核行動平台上午先在凱道召開行前記者會說明活動流程，並澄清沒有邀請特定總統候選人參加反核遊行。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，環團有邀請各政黨代表動員支持非核理念的朋友一起參與遊行，這是從2013年全國廢核行動平台成立後，每年都會做的事情，並非今年特例。

蔡中岳也表示，今天預計出席遊行的政黨有歐巴桑聯盟、綠黨及社民黨，民進黨及時代力量黨則會上講台發言。至於各政黨會動員誰，廢核平台不會去過問，也歡迎所有支持非核的候選人、政治人物等參與遊行。

全國廢核行動平台發言人崔愫欣表示，今年遊行訴求包含「告別10%核電、落實綠能減煤」及「廢除危險核四、退役老舊核電」等，訴求為了核安，老舊的核一、二、三廠執照到期後不該再延長，工程弊端頻傳且尚未興建完成的核四廠也該廢除。核電僅占台灣電力10%，並非無法取代的能源。

崔愫欣也提到，若要同步降低燃煤火力，替代方案是綠能而非核能，因此遊行也提出「綠能百分百、轉型趁現在」訴求，另外「我要風光明媚、不要萬年核廢」、「不能解決核廢、不要再用核電」的訴求部分，則是指無法處理的萬年核廢料，在沒有找到最終處置場之前，不應該不負責任地繼續使用核電。

除了反核團體外，擁核團體今天也號召各地志工在全國各車站、捷運站舉辦「包圍車站」公投連署行動，希望透過志工在各車站、捷運站舉手牌等方式，來宣導「重啟核四」、「核能減煤」兩個公投案。

台大醫院前副院長王明鉅在會中呼籲民眾支持「重啟核四」、「核能減煤」兩公投案。王明鉅表示，希望全國民眾能給台灣一個機會，為自己未來做主、自己決定未來，他參觀過核四廠，那是重要的建設，他是醫生，沒那麼喜歡核能，但台灣確實需要核能。

國民黨副主席郝龍斌也出席支持表示，民眾現在最關心的是能源政策，民進黨過去用補貼綠能、風力發電方式卻沒有讓能源政策更好，反而是圖利財團，希望民眾能用直接民權、直接民意清楚告訴民進黨政府「我們要重啟核四、我們要以核養綠」。（編輯：陳惠珍）1080427