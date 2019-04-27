「愛在心中」圖騰暗喻去台保中？ 市府：盼勿凡事政治化

台中市政府在筏子溪畔進行的景觀綠美化工程，有一處以花卉植栽造景，綠色低矮灌木築成的「中」字裡，以紅色花卉排出心型圖案，除了代表台中，也象徵「愛在心中」，卻遭議員張耀中指控「台」不見，只剩「中」字，讓人聯想市府要在兩岸關係暗喻「去台保中」。對此，市府水利局反駁，造景是單純發揮美觀與創意，無關政治考量，期盼勿凡事泛政治化，對市政毫無幫助。

張耀中指出，筏仔溪畔原有的「Taichung」立體文字，已成為台中市重要地標，南來北往旅客及回鄉遊子搭高鐵經過台中站，遠遠看到筏子溪畔地標，就知道「台中到了！」構思極佳，十分符合現在臉書或IG打卡流行的元素和條件。



只是，張耀中最近實地勘察時發現，地標「TAICHUNG」左右兩側近300公尺，由市府辦理創意植栽綠美化的工程，卻讓遊客大驚，因為，花卉植栽台中的「台」不見了，只剩一個「中」字，由於現場植栽大多完整亮麗，顯示非前市府留下來的問題。還有，現場另發現坑洞有塑膠水管露出，萬一在河濱嬉鬧奔跑的小朋友跌倒怎辦？

張耀中指出，筏子溪是市府和第三河川局花了許多心力去整治的亮點，竟因一處植栽綠美化惹上政治問題，顯示市府的漫不經心，又或者再挑動政治意識的對立神經？他又說，台中的「台」不見了，代表台中只剩一半？也意味市府做事也做一半，他建議市府，莫因民意代表披露此事，就將「中」字的植栽去除，要趕緊將「台」補回來，拼成完整的「台中」才是完整的做法。

針對筏子溪景觀綠美化，台中市政府水利局表示，因當地台中英文字地標附近僅剩水泥圖案，為讓各界旅客感受台中河川迎賓之意，市徽旁邊種植低矮灌木圖騰，留下「中」字，融入「台中」與「愛情」兩元素，除代表台中，也有「愛在心中」、「心中有愛」的理念。

水利局又說，造景僅單純發揮美觀與創意，無任何政治考量，感謝議員關心市政，但期盼勿凡事都泛政治化，讓台中成為更美麗、友善的城市。另汛期將屆，水利局也提醒前往筏子溪河濱園區時，務必注意安全。