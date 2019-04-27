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邁入第16屆的「2019桃園管樂嘉年華」今(27)日起5月11日間盛大展開，除了有大受歡迎的國際管樂夜、管樂馬拉松及管樂踩街秀外，今年更規劃了桃園傑出管樂團、打擊VS管樂主題秀以及震撼人心的磅礡軍樂夜，並且邀請來自維也納的銅管七先生及馬來西亞、日本、韓國等國內外共計33組團隊於中壢中正公園、桃園陽明運動公園2大主場地演出，讓所有愛樂聽眾大飽耳福。

桃園市長鄭文燦晚間出席「國際管樂夜」時表示，文化是一個城市的靈魂，音樂則是最具魅力的代表元素，「桃園管樂嘉年華」已舉辦第16屆，為桃園大型音樂盛事，以自然、親切的戶外演出形式，結合音樂、戲劇和舞蹈等多元表演方式，市民可盡情徜徉在音樂世界裡，培養孩子音樂鑑賞能力，讓管樂成為貼近市民的活動，落實文化平權概念，打造桃園成為音樂之都。

今晚在中壢中正公園率先登場的「國際管樂夜」，由桃園在地的狂美交響管樂團與來自奧地利的「維也納銅管七先生」進行一場前所未見的幽默管樂盛宴，七位來自音樂之都維也納的專業音樂玩家，以樂器演奏為主軸，穿插舞蹈、歌唱及戲劇等多元演出，顛覆樂迷對管樂音樂會的想像。

文化局表示，明(28)日下午2時還有「管樂踩街嘉年華」，集結來自全台與馬來西亞等多達15組的管樂與行進樂隊團隊，從桃園市立圖書館中壢分館沿復興路步行至中央東路，以青春熱情的行進樂隊演出，屆時中壢區復興路、中央東路將於下午1時至5時進行封路，周邊道路也將交通管制，提醒用路人改道行駛。

另外5月4日(六)、5日(日)晚上7時在中壢中正公園，分別由4組桃園傑出管樂團帶來不同風格的音樂曲目，有宮崎駿動畫配樂，也有膾炙人口的電影主題樂曲等；5月11日(六)在桃園陽明運動公園，下午4時先由龍潭愛樂管弦樂團與朱宗慶打擊樂團首席群精彩合作，晚上7時則是盛大隆重的「磅礡軍樂夜」閉幕音樂會。相關活動資訊可上上活動官方網站（網址：https://www.2019tyband.com.tw/）或臉書搜尋「桃園管樂嘉年華」查詢。

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