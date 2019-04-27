記者顏大惟／台北報導

2019 《爐石戰記》 HCT世界總決賽台灣選手在27日的敗部賽中以1：3輸給德國Viper，與另一名台灣選手承泰不要雙雙止步十六強，無緣晉級八強賽。賽後Roger接受了台灣媒體的訪問，談談這場比賽以及兩天下來的感想。

1.這兩天三場比賽打下來，有沒有覺得遺憾的地方？

Roger：完全沒有，因為我覺得爐石遊戲就是這樣，沒有因為哪裡打得有問題導致遊戲書掉，所以我沒有遺憾。

2.再重來一次的話，你還會選擇交一樣的牌組嗎？

Roger：如果其他人還是一樣的話，那我就還是交一樣的牌組，不過聖戰和戰士會改幾張牌。

3.對自己的粉絲說幾句話？

Roger：上次爆冷門拿了比較多卡包，這次以為是大黑馬，結果卻拿更少。

4.法師內戰那場，T6卡德加沒開巨人是因為猜到對方有TC130嗎？

Roger：我如果要開巨人有兩種情況，一是沒理由撞他飛龍。二是場上有4+1支卡德加，他那回合六費可以TC130我一隻。再如果我解掉他場，他幾乎是解不掉我的巨人。

我知道內戰就是維持場面，不讓他用到TC130的話，我的牌面質量永遠會比他大很多。

5.第三場看到Viper招到弗丁時在想什麼？

Roger：那時候我就知道我已經輸了，我去解弗丁的話就基本上跟慢性死亡是一樣。如果他沒弗丁，我下爆爆博士，反而是他要解我的場。

6.今年沒受邀大師職業賽，你有什麼打算？

Roger：因為我有一星大師，還是有拉斯維加斯和首爾等站點賽可以打。之後還是會玩一下專精制，雖然有難度，但是搞不好我明年變人上人也不一定。

7.明天看好哪一位選手奪冠？

Roger：剩下來的八強牌組類型都長得滿像的，所以也不好說，八個人都有機會拿獎盃。

8.滿分一百分的話，這次比賽給自己評幾分？

Roger：大概是75分吧。打爐石的話就分兩種，一種是你已經理解這款遊戲，知道怎麼打牌；另一種是組牌策略跟目標是什麼，我這次打牌應該有85分，剩下15分就是留牌小失誤，不過都沒影響到輸贏。

我很清楚我的聖騎還是有些問題，這次比賽這些問題也剛好都一直發生，所以策略上也扣了不少分，不然120張牌中我跟其他人應該有110張會一樣。