針對前國民黨立委蔡正元批國民黨台北市議員羅智強「趨炎附勢」，一事，羅智強今（28）日在臉書痛批蔡正元只不過是，在馬韓紅的時候搶沾光的「沾光王」，在馬韓衰時翻臉猛打落水狗的「落井下石王」。

前立法委員蔡正元日前在臉書發文指去年高雄市長選舉時，國民黨主席吳敦義募了4000萬元交給當時的高雄市長候選人韓國瑜，意外引發與羅智強的口水戰。羅批蔡是后羿專射國民黨太陽，蔡則是回酸羅是「趨炎附勢」。

羅智強表示，蔡正元酸羅智強「趨炎附勢」。讓我們看看這位「馬韓紅時搶沾光，馬韓衰時啃骨頭」的蔡正元，是如何的「不趨炎附勢」！

羅智強指出，2007年，馬英九特別費被起訴，辭黨主席宣布選總統，羅智強加入馬團隊，成為馬英九發言人；2016年馬英九卸任總統後，陷入低迷，開始遭蔡正元等人長達三年的「落井下石」，羅智強頂著被網路霸凌、被民眾巴頭的種種羞辱，一路為馬英九的理念與清白辯護至今，羅智強真的是很「趨炎附勢」。

羅智強說，2008年，馬英九人氣紅不讓，藍營候選人爭相簇擁，希望獲得馬英九加持，搶馬英九肖象搶破頭；其中最愛沾馬英九光的蔡正元，還因為同選區的候選人放了馬英九的肖象，爭風吃醋，開記者會痛批搶了馬英九肖象的候選人是「詐騙集團」。

但他也說，到了2016年馬英九卸任後民調低迷，被萬方投石，蔡正元立刻成了打馬第一戰將，打馬的狠勁，比打蔡英文還凶殘，令人嘆為觀止。這樣的蔡正元，真的很不「趨炎附勢」。

羅智強表示，2018年7月，韓國瑜民調遠遠落後陳其邁，沒有人看好他的時候，羅智強率先把募來的第一桶金，支援100輛公車廣告給韓國瑜；等韓國瑜大紅大紫，眾人爭相簇擁時，並沒有邀請韓國瑜站台或是錄音拜票，羅智強仍用街頭演講的方式靠自己參選。

在韓流達於顛峰時，羅智強說，他冒著被韓粉撻伐的壓力，堅持勸和，呼籲大家挺韓國瑜就不該傷朱立倫、郭台銘，被部分韓粉不斷洗板騷擾發動退粉；等到韓國瑜因為五點聲明受傷，蔡正元用4000萬謠言捅韓，這樣的羅智強真的有夠「趨炎附勢」。

羅智強指出，韓國瑜紅透半邊天時，蔡正元拿著韓國瑜當刀子，砍朱立倫砍的不亦樂乎，還大讚韓國瑜「把枱面上阿狗阿貓都比下去」；等到韓國瑜因為發表五點聲明受傷，蔡正元二話不説、奮勇打韓，拿「4000萬説」抺黑韓國瑜，還嘲笑「韓流再強不過是烏合之眾」。

羅智強強調，「受人提攜，湧泉以報」、「路見不平，拔刀相助」是他的金字招牌。蔡正元不是「趨炎附勢」？是的，他只不過在馬韓紅的時候搶沾光的「沾光王」，在馬韓衰時翻臉猛打落水狗的「落井下石王」而已！