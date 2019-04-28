由阿里遊戲製作，並由萌兔遊戲代理的唐風卡牌RPG遊戲《長安妖世繪》，在台版也終於正式登陸了。這款作品結合了《陰陽師》等卡牌RPG遊戲的策略性，同時也加入了更多的變化，讓遊戲更富有挑戰性。可說是近期卡牌RPG遊戲難得的嘉作。所以今天就讓我們來給各位寫一份簡單的試玩和新手攻略，讓各位快速的認識一下這款充滿魅力的新作吧！

充滿變化的主線和支線任務

在《長安妖世繪》中，任務的玩法與一般只是不停戰鬥的RPG不太一樣。

在主線關卡中，玩家將在一張大地圖上探索，想辦法擊敗首領好找到出路。但想要找到出路，玩家可能需要先跑到後山找到火把，再返回地圖前半部把蜘蛛網燒掉後繼續前進；又或者與途中的商人和祭壇交流，買到一些無法在外頭買到的道具和抽獎卷；更甚至可能會要你跟NPC來玩些剪刀石頭布或捉迷藏等小遊戲。一張主線地圖上散布著20~30個大大小小的事件，而且種類和獎勵都相當豐富，單是主線也相當有意思。

用法寶和神符打一場華麗的降妖大戰

援軍會顯示在頭上，一回合進場一個而除了任務的玩法不同一般之外，戰鬥的方式的也相當有意思。在遊戲中，戰鬥採用依照速度決定的回合致RPG玩家的隊伍被分為「先發」和「援軍」兩個部分，先發的妖怪會在戰鬥開始時上陣，而援軍則會每個回合「隨機」補上一隻來參戰。

但除了要搭配風、林、火、山、陰等五大屬性的妖怪之外，遊戲中還有著相當有趣的「法寶」和「神符」設計。

在法寶的部分，玩家可以隨著時間取得法力值，這些法力可以用來施放你身上的最多三件法寶，這些法寶有的可以製造傷害、有的可以提供減傷、也有的會提供持續得BUFF或DEBUFF，幾乎都可以對勝負造成重要的影響。雖然高級法寶幾乎都要特定的隊伍搭配才能使用，但相對的只要冷卻結束就能重新使用，威力也相當龐大。

而透過在戰鬥中傷害敵人或被傷害，玩家可以獲得神符能量。這個神符則相當於一次性的大招。一張神符一場戰鬥只能發動一次，但通常都有著比法寶更強力的能力。正確地發動神符，有時候甚至可以逆轉戰力超過自己的敵人。

而除了這兩個特色之外，遊戲中還有著「契石」和「天賦」系統。這些系統複合起來讓遊戲變得比《陰陽師》和《魔靈召喚》等遊戲更有變化性，且目前的遊戲環境其實不太綁定角色，就連無課玩家都能在競技場輕易地打到一個程度的牌位。

有趣的錦鯉活動和新手建議

另外還有一點相當特別的地方，就是本作採用了一種全新的獎勵模式「錦鯉活動」。這個活動與目前正風行於射擊遊戲的「戰鬥通行證」，與異曲同工之妙。玩家透過完成各類任務和挑戰，可以獲得錦鯉經驗值，而這個經驗值可以用來提升錦鯉活動的等級，並用來領取每階級獎勵。

但除了這些免費獎勵外，你還可以選擇花點小錢升級錦鯉活動的豪華包，以便領取更多、更好的獎勵。這些獎勵隨著你錦鯉等級的上升而增加，且你解的錦鯉任務越多，就等於你買豪華包時領到的東西也會越多。這種方式可以讓玩家考慮自己的登入次數，來決定是否要購買豪華包多領一筆。在RPG目前是相當少見的手法。

而最後，我們在這邊給玩家一些基本的小建議：

1. 盡可能蒐集更多「妖典」

2. 四星「稀有」即可，不必執著於傳說

3. 每日、幫會、素材任務記得解完

4. 不必刷首抽，遊戲有很多機會讓你抽

希望各位看完這篇文章後，都能夠把把抽到稀有，讓各位在《長安妖世繪》好好活下去喔！