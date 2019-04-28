鴻海集團總裁郭台銘今(28)日來到台中參加中華民國鄉鎮市長聯合促進會會員大會，郭台銘上台致詞表示，不太習慣參加政治場合，給他時間一定會慢慢習慣，許多朋友叫他要接地氣，而鄉鎮市是最核心的單位，整個中華民國競爭的關鍵所在，所以他決定來此接地氣。另外，日前郭台銘講出「國防靠和平」說法遭批評，他表示，遭到曲解，不是完全不買武器，國家沒有自衛的能力，而是應將錢花在刀口上，發展高科技的武器。

中華民國鄉鎮市長聯合促進會會員大會，郭台銘除了致詞，應邀為鄉鎮市長聯合促進會頒發榮譽委員證書，並與榮譽委員合影。頒發證書過程中，台中市長盧秀燕抵達會場，原本坐在台下的她，禁不住主持人一再邀請而上台致詞，形成與郭台銘同台的畫面。

至於遭到曲解的「國防靠和平」，郭台銘指出，沒有家長願意把子女送上戰場，未來應發展高科技武器及AI，而武器靠科技，國防要和平也要靠科技，以和平作為後盾，應該把省下的錢到全世界發展科技。



他認為，不要買防禦性的設備，應該買能偵防、具AI功能的武器，挑選應該要用的、真正有用的防禦性的武器，未來武器已經進展到無人武器，像無人機、無人船，甚至進入到無人式作戰。

對於，昨(27)日總統蔡英文參加反核遊行對抗公投，郭台銘表示，他看了以後腦筋錯亂，到底民進黨是在朝還是在野，看來比較習慣在野，街頭對抗公投是很奇怪的議題，就讓他們繼續在野。

盧秀燕表示，去年台中市長選舉時，她就參加會員大會，因為很多鄉鎮市長幫忙拉票，她才順利當選。「選市長要來，選總統也要來」，這裡若拜託得到，就當選一半，她是最好的例子，聰明的人都會來。